Co-packaged Optics (CPO): Corning acerca la conectividad óptica directamente al chip

La infraestructura que estamos construyendo no es solo para soportar la IA , sino para habilitar lo que aún no imaginamos.

La inteligencia artificial evoluciona a pasos agigantados: es una fuerza transformadora que está redefiniendo industrias enteras en tiempo real. Sin embargo, detrás de cada modelo avanzado, existe una realidad menos visible pero crítica: la infraestructura que lo hace posible.

Los centros de datos actuales no están preparados para la cantidad de información que la IA está generando. Durante años, la conversación se centró en capacidad de cómputo y eficiencia energética. Pero ahora, el verdadero punto de inflexión está en la conectividad, ese será el factor que limite el crecimiento de la inteligencia artificial. El cambio que estamos viviendo es exponencial.

Anteriormente, un rack típico de cloud operaba en el rango de 10 a 15 kW. Hoy, los racks optimizados para IA superan los 140 kW, lo que significa un 833% más. Este aumento dramático en densidad energética es solo una parte de la historia. La otra, menos discutida pero aún más crítica, es el número de conexiones.

En términos simples: un centro de datos de IA requiere hasta 10 veces más conexiones de fibra óptica que uno tradicional. Esto no es un ajuste menor. Es un cambio estructural que impacta desde el diseño físico hasta la velocidad de despliegue. Más conexiones significan más complejidad, más espacio ocupado y más presión sobre los tiempos de implementación. Las arquitecturas tradicionales simplemente no escalan a este ritmo.

En Corning, llevamos 175 años enfrentando desafíos de esta magnitud. Y hay una lección que se repite: cuando la escala cambia, la tecnología también debe hacerlo, un ejemplo de ello es la fibra multicore de cuatro núcleos en su interior alberga cuatro caminos independientes de transmisión cuadruplicando la capacidad sin aumentar el tamaño físico. Esta innovación permite reducir hasta un 75% del espacio requerido para la misma capacidad de transmisión. No se trata solo de eficiencia, sino de viabilidad.

El siguiente paso lógico es acercar la fibra lo más posible al corazón del procesamiento. Aquí entra en juego el concepto de Co-packaged Optics (CPO): llevar la conectividad óptica directamente al chip.

Esto responde a una limitación física fundamental. El cobre, que durante décadas ha sido el estándar para conexiones de corta distancia, ya no puede sostener las velocidades y densidades que demandan las GPUs modernas. La óptica, en cambio, ofrece un camino prácticamente ilimitado.

CPO es un cambio de arquitectura que redefine cómo concebimos la interconexión dentro de los centros de datos, no es nada más enfocarse en capacidad, sino también en velocidad de implementación.

Aquí es donde soluciones como conectores de alta densidad (capaces de integrar hasta 144 fibras en una sola conexión) y cables preconectorizados de hasta 3,456 fibras cambian las reglas del juego. Estas tecnologías permiten desplegar infraestructura en una fracción del tiempo que antes era necesario, eliminando procesos complejos como la fusión manual.

Y todo esto responde a una realidad fundamental que debemos asumir como industria: "Tú no puedes crecer 10 veces haciendo lo mismo. Tienes que invertir de manera más inteligente, de manera más innovativa."

América Latina: una oportunidad estratégica

Mientras esta transformación ocurre a nivel global, América Latina se posiciona como una región clave en la próxima ola de expansión. Países como Brasil, México, Chile y Colombia tienen ventajas estructurales difíciles de replicar: disponibilidad energética, espacio físico y una creciente estabilidad para inversiones tecnológicas.

La infraestructura que estamos construyendo no es solo para soportar la inteligencia artificial actual, sino para habilitar lo que aún no imaginamos. Y eso solo es posible a través de la co-creación con nuestros clientes: entender sus desafíos, anticipar sus necesidades y desarrollar soluciones que no solo resuelvan el presente, sino que escalen hacia el futuro.

La pregunta no es si estamos listos, sino qué tan rápido podemos reinventarnos para estarlo.