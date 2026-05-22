Presentan el Noviverso para reconocer a usuarios

Los usuarios obtendrán: entretenimiento, reconocimiento, personalización, valor y otros beneficios.

El ecosistema digital de recompensas: Noviverso, llega con el objetivo de transformar el modelo tradicional de fidelización, ya que es una plataforma digital de recompensas, para otorgar beneficios inmediatos, personalizados y centrados en la experiencia.

Noviverso funciona como un marketplace de beneficios y experiencias, donde los usuarios pueden ganar Novimonedas al utilizar los diferentes productos de la plataforma y utilizarlas de diferentes maneras: juegos gratis y spins, competencias por premios, redenciones con Amazon, Uber, Uber Eats, Airbnb y ViX, y compra de productos dentro de la plataforma.

La dinámica de Noviverso permite a los usuarios jugar, acumular Novimonedas y convertirlas en beneficios a través de una experiencia gamificada dentro de Novibet. Las monedas pueden canjearse al momento por recompensas en categorías como entretenimiento, alimentos, viajes, bienestar y experiencias VIP, todo a través de una wallet integrada que facilita la administración y redención de beneficios.