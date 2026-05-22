C5 de Jalisco moderniza su red de la mano de Motorola Solutions

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Escrito por: Martha Gómez Cruz

Imagen Motorola Solutions alianza C5El centro de comando del Estado tendrá una coordinación perfecta entre usuarios de radio y banda ancha, mejorando la respuesta a emergencias y la seguridad.

Motorola Solutions y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) del Estado de Jalisco firmaron un acuerdo por cinco años para modernizar su red de comunicaciones de seguridad pública estatal que le permitirá una coordinación más eficiente y en tiempo real entre las diferentes agencias de seguridad pública conectadas al C5 Escudo Jalisco, incluyendo la Policía Estatal, la Policía Municipal y corporaciones del ámbito federal.

La modernización fortalecerá la capacidad de respuesta para los más de 8.8 millones de habitantes del estado y preparará a Jalisco para ser anfitrión del próximo evento futbolístico. La nueva red aprovechará la tecnología de radio móvil terrestre (LMR) basada en estándares P25 interoperables y mejorará la colaboración efectiva con entidades federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), así como con agencias de emergencia y protección civil. Motorola Solutions C5

Juan Carlos Contreras, Director General del C5 Escudo Urbano Jalisco, señaló que para el C5 Escudo Jalisco, una de sus prioridades es el fortalecimiento de las capacidades operativas a través de la incorporación de tecnología de última generación, en el marco de un proceso de renovación que responde a más de dos décadas. “Reconocemos la alta disponibilidad y resiliencia de la red que provee Motorola para facilitar la continuidad operativa en condiciones de alta demanda y momentos críticos donde la vida de las personas es nuestra prioridad”.

La solución de Motorola Solutions incluye Critical Connect, una plataforma de interoperabilidad segura y escalable que conecta redes LMR y de banda ancha, que da cobertura a través de áreas geográficas y una variedad de dispositivos.

Por su parte, Elton Borgonovo, MSSSI Vicepresidente de Motorola Solutions para la Región de América Latina y el Caribe, precisó que su tecnología P25 de última generación proporcionará comunicaciones interoperables, seguras y resilientes para superar los desafíos de seguridad.

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