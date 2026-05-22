C5 de Jalisco moderniza su red de la mano de Motorola Solutions

El centro de comando del Estado tendrá una coordinación perfecta entre usuarios de radio y banda ancha, mejorando la respuesta a emergencias y la seguridad.

Motorola Solutions y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) del Estado de Jalisco firmaron un acuerdo por cinco años para modernizar su red de comunicaciones de seguridad pública estatal que le permitirá una coordinación más eficiente y en tiempo real entre las diferentes agencias de seguridad pública conectadas al C5 Escudo Jalisco, incluyendo la Policía Estatal, la Policía Municipal y corporaciones del ámbito federal.

La modernización fortalecerá la capacidad de respuesta para los más de 8.8 millones de habitantes del estado y preparará a Jalisco para ser anfitrión del próximo evento futbolístico. La nueva red aprovechará la tecnología de radio móvil terrestre (LMR) basada en estándares P25 interoperables y mejorará la colaboración efectiva con entidades federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), así como con agencias de emergencia y protección civil.

Juan Carlos Contreras, Director General del C5 Escudo Urbano Jalisco, señaló que para el C5 Escudo Jalisco, una de sus prioridades es el fortalecimiento de las capacidades operativas a través de la incorporación de tecnología de última generación, en el marco de un proceso de renovación que responde a más de dos décadas. “Reconocemos la alta disponibilidad y resiliencia de la red que provee Motorola para facilitar la continuidad operativa en condiciones de alta demanda y momentos críticos donde la vida de las personas es nuestra prioridad”.

La solución de Motorola Solutions incluye Critical Connect, una plataforma de interoperabilidad segura y escalable que conecta redes LMR y de banda ancha, que da cobertura a través de áreas geográficas y una variedad de dispositivos.

Por su parte, Elton Borgonovo, MSSSI Vicepresidente de Motorola Solutions para la Región de América Latina y el Caribe, precisó que su tecnología P25 de última generación proporcionará comunicaciones interoperables, seguras y resilientes para superar los desafíos de seguridad.