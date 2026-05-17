Roku estrena Howdy en México: la suscripción de video sin anuncios

La nueva plataforma de entretenimiento cuesta $39 pesos al mes, está disponible en Roku y en The Roku Channel en navegadores web y una nueva app móvil.

Roku anunció Howdy en Mexico, un nuevo servicio de suscripción de video bajo demanda (SVOD), con contenido de alta calidad y sin anuncios, por un precio de $39 pesos mensuales. Así, los suscriptores tendrán acceso ilimitado a una biblioteca creciente de entretenimiento, con títulos de aliados como Lionsgate, Sony, TV Azteca y contenido seleccionado de Roku Originals.

Los suscriptores pueden disfrutar de favoritos galardonados, comedias románticas icónicas, acción, aventura, thrillers, comedia de los 90 y clásicos familiares que hacen sentir bien, incluyendo lanzamientos en abril como: "Matilda", "Como si fuera la primera vez", Una esposa de mentira", "John Wick", "Blade Runner 2049" y más, cada mes.

Anthony Wood, fundador y CEO de Roku, explicó que Howdy ofrece a los espectadores una forma asequible y sin publicidad, de disfrutar de las películas y series; el servicio ofrece una experiencia de visualización fluida, que integra una amplia variedad de entretenimiento en un servicio accesible.

Los beneficios para los suscriptores de Howdy son:

Solo $39 pesos al mes

Experiencia de alta calidad y sin anuncios

Contenido galardonado y favoritos del público

Cancelación en cualquier momento

Agapy Kapouranis, Presidente de Televisión Internacional y Distribución Digital de Lionsgate, señaló que la expansión del servicio a México refleja su enfoque en expandirse a mercados de alto crecimiento, al tiempo que el contenido premium y culturalmente resonante sea más accesible para las audiencias de todo México.

Por su parte, Adrián Ortega, Jefe de Contenidos de TV Azteca, mencionó que a través de Howdy, el contenido de su biblioteca de deportes y entretenimiento llegará a millones de hogares mexicanos.

Con Howdy en México, Roku continua con su estrategia para aumentar la monetización de plataformas y ampliar tanto las suscripciones de terceros como propias, usando el poder de su plataforma.

La palabra "Howdy" es un saludo cálido y amistoso, usado como expresión de alegría inesperada, y Roku eligió ese nombre porque es una palabra que transmite sentirse bien, irradia calidez, comodidad y conexión, reflejando lo que el público experimentará al sintonizar la programación del nuevo servicio.