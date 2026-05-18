Los teléfonos cuentan con cámara de 200MP, diseño de autor en colaboración con Naoto Fukasawa y alto rendimiento.
realme presentó su smartphone realme 16 Pro+ en México, creado para redefinir la experiencia en el segmento premium de gama media en los usuarios, con un enfoque en la fotografía profesional, con diseño sofisticado “Urban Wild”, en colaboración con Naoto Fukasawa, y está equipado con componentes que ofrecen una potencia superior.
Disponible desde hoy en Mercado Libre, el realme 16 Pro+ se posiciona como el nuevo referente para usuarios que buscan llevar su creatividad y rendimiento al siguiente nivel.
El smartphone realme 16 Pro+ lidera la serie como el equipo “200MP Portrait Master”, con hardware de nivel flagship y software avanzado, para ofrecer fotografías profesionales en cualquier escenario.
El teléfono tiene una cámara principal de 200MP LumaColor, lente periscópico con zoom óptico 3.5×, Zoom digital hasta 120× y video 4K HDR con múltiples distancias focales.
Asimismo, cuenta con tecnologías como ProDepth Bokeh Algorithm y el sistema FullFocal Portrait Lens Kit, para ofrecer un desenfoque a nivel cabello, profundidad tridimensional y tonos de piel naturales y precisos.
Respecto de su diseño, el realme 16 Pro+ lanza el concepto Urban Wild Design, que fusiona inspiración natural con una estética urbana sofisticada. El equipo tiene una cubierta trasera de silicona orgánica bio-based; textura inspirada en el trigo natural; diseño ergonómico con acabado premium y es ultra delgado (8.49 mm). Los colores en los que está disponible son Master Gold y Master Grey.
El realme 16 Pro+ tiene certificación IP69 contra agua y polvo, y protección avanzada para funcionar en condiciones extremas. Asimismo, cuenta con procesador Snapdragon® 7 Gen 4, pantalla curva de 6.8” 1.5K a 144Hz, ofrece hasta 1.44 millones de puntos en AnTuTu y brillo máximo de 6500 nits; batería de 7000mAh, sistema de enfriamiento avanzado y sistema realme UI 7.0 con optimización de rendimiento.
El realme 16 Pro+ está disponible en México a través de Mercado Libre, y tiene un precio aproximado desde $12,499 pesos.
Asimismo, la marca presentó el smartphone realme 16 Pro 5G con cámara principal de 200MP LumaColor, pantalla AMOLED 144Hz, y procesador Dimensity 7300- Max de MediaTek. El equipo cuenta con un precio aproximado de $9,799 pesos.