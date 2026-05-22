Llega a la CDMX la exitosa The FRIENDS™️ Experience en CDMX

Los fans podrán disfrutar de réplicas exactas de los sets, utilería original, y sumergirse en los escenarios de la serie.

El pasado 15 de mayo abrió la aclamada experiencia The FRIENDS™️ Experience en CDMX, presentada por OGX Productions, en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, con LETSGO como partner local, en el Casino del Bosque del Lienzo Charro de Constituyentes.

The FRIENDS™️ Experience es una propuesta interactiva, inspirada en una de las series de televisión más exitosas de todos los tiempos, que combina nostalgia, entretenimiento y conexión con los personajes de la serie.

Después de haber recorrido más de 32 ciudades en Estados Unidos, Europa, Australia, Asia y América Latina, la experiencia llega a México, regalando a los asistentes un momento de nostalgia, un viaje a través de los recuerdos que acompañaron cada temporada; así, los fans podrán revivir loa instantes más icónicos de la serie. Los fans harán un recorrido y conocerán cómo se realizó la serie, ver vestuarios y la utilería; así como verse inmersos en escenarios emblemáticos como el apartamento de Mónica y Rachel o el famoso sofá naranja de Central Perk, la sala de Joey y Chandler, y otros.

The FRIENDS™️ Experience: The One in Mexico City está ubicada en el Casino del Bosque del Lienzo Charro de Constituyentes. Los boletos van desde los $285 pesos en la plataforma Fever. La visita tiene una dura aproximada de 60 a 90 minutos.