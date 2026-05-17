Simuladores de golf, béisbol y automovilismo comienzan a integrarse en restaurantes, hoteles y desarrollos residenciales como una nueva generación de amenidades.
Durante años, los espacios de entretenimiento apostaron por conceptos similares: música, pantallas gigantes, experiencias gastronómicas o amenidades tradicionales. Pero algo empezó a cambiar. Hoy, los negocios ya no compiten únicamente por ofrecer un producto, sino por crear experiencias capaces de mantener a las personas más tiempo dentro de un espacio y hacer que quieran regresar.
En medio de esa transformación, los simuladores deportivos comenzaron a convertirse en una de las tendencias más inesperadas dentro de la industria del entretenimiento y hospitalidad. Lo que antes parecía exclusivo de centros de entrenamiento profesional o clubes especializados, ahora empieza a instalarse dentro de restaurantes, hoteles, desarrollos residenciales y espacios corporativos que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.
Simuladores de golf con análisis de swing en tiempo real, experiencias de automovilismo inspiradas en el entrenamiento profesional de pilotos y cabinas de bateo con sensores de precisión forman parte de una nueva categoría conocida como sportstainment: un modelo que mezcla deporte, tecnología y entretenimiento inmersivo en espacios urbanos.
Más allá del impacto visual o tecnológico, el fenómeno empieza a llamar la atención por otro motivo: su capacidad para transformar la dinámica de negocio de distintos espacios.
La lógica detrás de esta tendencia es simple: las personas ya no quieren únicamente consumir; quieren participar. Restaurantes, bares deportivos y hoteles comienzan a integrar experiencias interactivas porque entienden que el entretenimiento ya no puede depender únicamente de una pantalla o un menú.
En ese contexto, los simuladores deportivos aparecen como herramientas capaces de extender el tiempo de permanencia de los visitantes, generar dinámicas sociales y convertir una salida casual en una experiencia completa.
La tendencia ya empieza a tomar fuerza en distintos mercados de Latinoamérica, particularmente en destinos donde el deporte tiene una fuerte presencia cultural. Simuladores de béisbol, por ejemplo, ya forman parte de centros de entretenimiento y proyectos turísticos en el Caribe, mientras que experiencias de golf indoor comienzan a integrarse como amenidades premium dentro de desarrollos residenciales y espacios corporativos.
Parte del atractivo de estos sistemas está en la tecnología que utilizan. Muchos incorporan herramientas similares a las empleadas en entrenamiento de alto rendimiento: sensores de movimiento, análisis deportivo en tiempo real y simulación inmersiva diseñada para replicar condiciones reales de juego.
Eso ha permitido que una experiencia originalmente desarrollada para atletas y jugadores profesionales pueda adaptarse a formatos más accesibles para el público general.
Hoy, una persona puede practicar golf en un simulador dentro de un restaurante, competir en una cabina de bateo instalada en un hotel o experimentar una pista virtual de automovilismo dentro de un espacio corporativo, algo que hace apenas unos años parecía reservado únicamente para academias deportivas especializadas.
Empresas como Side Sports han comenzado a impulsar este tipo de proyectos en México y Latinoamérica, integrando simuladores deportivos en sectores como hospitalidad, entretenimiento y residencial premium, acompañando la evolución de una industria que busca nuevas formas de conectar con sus audiencias.
La tendencia también empieza a modificar la conversación dentro del sector inmobiliario. Algunos desarrolladores están dejando atrás las amenidades tradicionales para incorporar experiencias tecnológicas que respondan a nuevas formas de convivencia y entretenimiento.
En lugar de limitarse a gimnasios o áreas comunes convencionales, ciertos proyectos residenciales exploran conceptos capaces de generar comunidad, interacción y diferenciación frente a otras propuestas del mercado.
Esto ha convertido a los simuladores deportivos en una herramienta que no solo aporta entretenimiento, sino también percepción de valor para hoteles, restaurantes y desarrollos inmobiliarios que buscan mantenerse relevantes frente a consumidores cada vez más orientados hacia las experiencias.
Aunque el término todavía parece nuevo en muchos mercados, el sportstainment comienza a consolidarse como una de las categorías con mayor crecimiento dentro del entretenimiento experiencial.
Su expansión refleja un cambio cultural más amplio: el deporte ya no vive únicamente en estadios o centros especializados. Ahora empieza a instalarse en los lugares donde las personas comen, trabajan, viajan y conviven.
Y mientras los negocios continúan buscando nuevas formas de captar atención en un entorno saturado de opciones, el entretenimiento deportivo inmersivo podría convertirse en una de las apuestas más fuertes para conectar tecnología, comunidad y estilo de vida dentro de una misma experiencia.