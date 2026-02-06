Los jugadores que están dominando el mercado de coleccionables de la NFL

Las búsquedas de coleccionables de la NFL se disparan mientras los fans se preparan para el partido más esperado de la temporada.

A unos días del evento de fútbol americano más importante del año, ya es posible observar cómo los fans participan activamente en la conversación de la temporada, no solo a través de pantallas y redes sociales, sino también por medio de lo que buscan, siguen y deciden coleccionar.

Los datos de coleccionables de eBay ofrecen otra perspectiva para entender esta conversación, al mostrar cómo momentos clave a lo largo de la temporada han detonado picos de interés entre los aficionados. Actuaciones destacadas, victorias decisivas y sólidas rachas en playoffs se han traducido casi de inmediato en aumentos en las búsquedas de jugadores y equipos, reflejando qué tan de cerca los fans siguen lo que ocurre dentro del campo.

Durante diciembre de 2025, el interés por varios jugadores de la NFL registró incrementos significativos. Las búsquedas de tarjetas autografiadas del quarterback Trevor Lawrence crecieron más de 630% en comparación con noviembre, mientras que las búsquedas de tarjetas de Brock Purdy aumentaron más de 380% tras su regreso y su desempeño rumbo a los playoffs.

Estos picos no se limitan únicamente a tendencias de largo plazo. El 25 de enero del año pasado, tras una victoria contundente en el Campeonato de la AFC, los usuarios globales de eBay buscaron a Drake Maye más de 190 veces por minuto, lo que evidencia la rapidez con la que la atención puede concentrarse en los quarterbacks durante momentos clave de la postemporada.

Patrones similares se observaron después de otras victorias relevantes que captaron la atención de los fans. Ese mismo día, las búsquedas de Sam Darnold crecieron más de 530%, mientras que el interés por Jaxon Smith-Njigba aumentó más de 270% en comparación con el promedio diario de la semana anterior. El interés por equipos también mostró un comportamiento similar: las búsquedas de coleccionables de los Seattle Seahawks aumentaron más de 260%, y las de artículos de los New England Patriots crecieron más de 160%, conforme los aficionados se preparaban para el partido más importante de la temporada.

Más allá del crecimiento porcentual, el volumen total de búsquedas también revela qué jugadores están captando mayor atención. En el mismo periodo, los quarterbacks más buscados dentro de la categoría de coleccionables de eBay fueron Drake Maye, Caleb Williams, Bo Nix, Jaxson Dart y Tyler Shough, lo que confirma el papel central de esta posición en la conversación previa al gran juego de la temporada.

En conjunto, estos comportamientos sugieren que los fans no solo siguen a las estrellas consolidadas, sino que también están atentos al talento emergente, observan su evolución y construyen interés desde las primeras etapas de sus carreras.

En conjunto, estos comportamientos sugieren que los fans no solo siguen a las estrellas consolidadas, sino que también están atentos al talento emergente, observan su evolución y construyen interés desde las primeras etapas de sus carreras.

Cada búsqueda refleja qué jugadores están captando la atención de los aficionados en un momento determinado. Lo que estamos viendo es que los fans siguen cada vez más de cerca la trayectoria de los jugadores, respaldan al talento emergente y, como suele ocurrir en el fútbol americano, los quarterbacks concentran una gran parte de esa atención”.

De cara al partido más esperado de la temporada, los datos muestran que para millones de aficionados la conversación comienza mucho antes del día del juego: en los nombres que siguen de cerca, en los jugadores a los que ponen atención y en los artículos que eligen coleccionar como parte de su forma de vivir el fútbol americano.