Bancos y socios de pagos habilitarán pagos iniciados por agentes de IA de forma segura, a escala y sobre la infraestructura en la que las personas confían.
Visa anunció Visa Agentic Ready en América Latina y el Caribe, su programa global que ayuda al ecosistema de pagos a prepararse para la próxima era de comercio agéntico; es decir, los bancos emisores y socios de pagos podrán implementar agentes de IA.
El programa se basa en el portafolio Visa Intelligent Commerce, que habilita experiencias de comercio seguras, impulsadas por IA.
Catalina Tobar, Líder de Productos de Crecimiento y Alianzas de Visa América Latina y el Caribe, precisó que Visa Agentic Ready ayudará a los emisores prepararse para pagos iniciados por agentes que sean seguros y escalables, construidos sobre una infraestructura en la que las personas confían.
El programa facilita:
- Probar pagos iniciados por agentes en entornos controlados y reales, usando tarjetas activas y comercios reales.
- Validar flujos clave de pago, incluyendo la inscripción de tarjetas, la tokenización, la autenticación y la autorización de transacciones.
- Evaluar mecanismos de confianza, seguridad y control a medida que los agentes de IA actúan en nombre de consumidores y empresas.
- Identificar brechas operativas y de preparación antes de que las transacciones lideradas por agentes escalen de manera masiva.
- Colaborar con Visa y comercios seleccionados para comprender cómo se comportan en la práctica las transacciones iniciadas por agentes.
- Prepararse para un despliegue global a medida que el comercio impulsado por agentes se expande en los distintos mercados.
Visa Agentic Ready opera sobre la capa de confianza de Visa, que integra tokens, identidad, gestión de riesgos y controles para habilitar pagos iniciados por agentes de forma confiable en múltiples canales y casos de uso.
En la región, algunos socios emisores ya prueban el programa Visa Agentic Ready, como: Banco de Chile, BancoEstado, Banco do Brasil, Banco Industrial, Banco Macro, Banco Popular Dominicano, Banco Santa Cruz, Bancolombia, BBVA, BCP, Bradesco, Consorcio Chile, Banco Galicia, Banco ICBC, Naranja X, Pomelo, Banco Promerica Republica Dominicana, Banco Santander, Scotiabank y XP. Asimismo, otros socios trabajan con Visa para avanzar en sus capacidades hacia la preparación agéntica, como Afirme, Aval, Banco de Bogotá, Banco Popular de Colombia, Davivienda e Interbank.