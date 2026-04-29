Marsh y Formula 1® se alían

La colaboración con Formula 1 permite a Marsh llevar sus soluciones que responden a riesgos, reaseguro y consultoría.

Marsh se alió a largo plazo con Formula 1® como primer Socio Oficial de Riesgos y de Corretaje de Seguros de la Fórmula 1, a través de la asociación se refuerza el compromiso compartido con el rendimiento, la innovación y el impacto global.

A través de la asociación, Marsh tendrá una presencia de marca significativa, aprovechando el alcance mundial de la Formula 1 a más de 827 millones de aficionados y su espíritu innovador para conectar con líderes empresariales de diversos sectores. Asimismo, como socio oficial, tendrá presencia publicitaria en los circuitos y podrá crear experiencias exclusivas para invitados en las carreras.

John Doyle, Presidente y CEO de Marsh, señaló “La Fórmula 1 encarna la cúspide del rendimiento, la precisión y la resiliencia; valores que están profundamente alineados con el compromiso de Marsh de ayudar a los clientes a navegar la complejidad y desbloquear oportunidades. Este patrocinio refleja la poderosa sinergia entre nuestras organizaciones, donde el éxito depende de información basada en datos, análisis de vanguardia y un agudo análisis del riesgo para impulsar el rendimiento”.

Por su parte, Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Formula 1, agregó “Ambas organizaciones tienen un alcance enorme entregado a través de un ecosistema unificado dedicado a la excelencia y a empujar los límites de lo posible. A medida que el deporte continúa ganando impulso y alcanzando nuevas alturas, tenemos grandes oportunidades con Marsh para pensar en grande y lograr cosas extraordinarias juntos”.

Marsh presentará The Risk Perspective, serie de contenido que se emitirá en F1.com y en la aplicación de la F1, explorando nueve circuitos específicos donde pilotos y equipos deben interpretar el riesgo, adaptarse a condiciones cambiantes y tomar decisiones determinantes bajo presión. Así, la serie mostrará cómo la perspectiva convierte la incertidumbre en ventaja y el conocimiento en rendimiento.

John Jones, Chief Marketing Officer de Marsh, comentó que el crecimiento global y el impulso cultural de la Fórmula 1 la convierten en un socio ideal, creando la oportunidad de llegar a nuevas audiencias, profundizar relaciones con clientes y llevar experiencia a entornos en los que el rendimiento, la velocidad y el juicio son importantes.