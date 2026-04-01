Lanzan actualización de RuneScape: Dragonwilds

El juego ofrece nuevo contenido, fuerzas malignas y un nuevo nivel de materiales para fabricar armas y armaduras más poderosas.

Jagex: The RuneScape Company anunció Dowdun Reach, la última actualización gratuita de contenido para RuneScape: Dragonwilds. Con acceso anticipado en Steam, el juego de supervivencia y crafteo facilita a jugadores en solitario o equipos de hasta cuatro explorar el desconocido continente de Ashenfall en el universo de RuneScape. Además, Dowdun Reach expande la aventura con nuevas mecánicas de juego y agrega una región nueva que posee en su centro una gran fortaleza maldita, gobernada por el Caballero Oscuro Titánico y sus fuerzas oscuras.

El lanzamiento de Dowdun Reach también incrementa el nivel máximo de todas las habilidades hasta 99, facilitando a los jugadores acumular experiencia y optimizar su progreso, así como explorar las estructuras laberínticas de la fortaleza. La actualización también lanza un nuevo nivel de equipamiento y mejoras fabricadas con Mithril, con vetas de este metal repartidas por toda la fortaleza. Los jugadores podrán fabricar hasta ocho tipos distintos de armas de Mithril, como un hacha a dos manos y un espadón; además, las pieles de los dragones azules menores que habitan Dowdun Reach podrán utilizarse para crear un nuevo conjunto de armadura de piel de dragón; y para quienes gustan del uso de la magia, las túnicas místicas hacen su debut en RuneScape: Dragonwilds.

En este mes, se celebra el primer aniversario de RuneScape: Dragonwilds desde su lanzamiento en acceso anticipado. Jagex planea lanzar una actualización que incluirá la esperada habilidad de pesca, nuevas misiones, hechizos, decoraciones y recursos.