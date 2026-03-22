Nokia presenta Aurelis para Centros de Datos

La OOBM proporciona control seguro y siempre activo para supervisar, gestionar y recuperar la infraestructura crítica de servidores.

Nokia anunció la expansión de su portafolio de soluciones OOBM con el nuevo Aurelis para Centros de Datos, solución de fibra óptica basada en PON, para ofrecer a los proveedores de IA y servicios en la nube una forma sencilla y eficaz de implementar funciones OOBM críticas, ya que reduce el número de conmutadores activos en 90%.

A medida que los centros de datos crecen, encontrar nuevas formas de simplificar las operaciones y reducir los costos es fundamental. Así, la solución Aurelis de Nokia para Centros de Datos ofrece una arquitectura OOBM más sencilla, eficiente y rentable.

El conmutador óptico PON permite conectar y gestionar miles de terminales desde una única plataforma, reduciendo el número de conmutadores y el consumo energético.

Geert Heyninck, Gerente General de Redes de Banda Ancha de Nokia, señaló que ante la demanda de IA, los centros de datos recurren a la tecnología PON para ahorrar costos y espacio, y que PON está diseñada para ofrecer eficiencia y fiabilidad.

La solución Nokia Aurelis para Centros de Datos posee Conmutador óptico (OLT) Aurelis MF-2: un conmutador central que conecta miles de dispositivos en una arquitectura punto a multipunto; módems ópticos Aurelis (ONT) y Aurelis Command Center (CC), una solución de gestión madura, con capacidades basadas en intenciones para operaciones simplificadas, diseñada para interactuar con el controlador del centro de datos y los sistemas de automatización.