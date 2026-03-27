Esri MX lanza su plataforma de inteligencia geoespacial

La inteligencia geoespacial permite optimizar operaciones, anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones.

Esri MX presentó en México su plataforma ArcGIS, que permite analizar y visualizar información basada en la ubicación, apoyando a gobiernos, empresas y organizaciones a entender mejor su entorno, tomar decisiones más informadas y generar impacto.

Paola Salmán, directora general de Esri MX, comentó que los grandes desafíos tienen en común que ocurren en un territorio, y que cuando se entiende ese territorio, es que se puede tomar mejores decisiones. Salmán precisó que la tecnología geoespacial se posiciona como una herramienta clave para comprender la realidad y actuar con mayor precisión.

ArcGIS es una tecnología basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) que integra y conecta datos a través del contexto geográfico, facilitando a organizaciones crear, gestionar, analizar y compartir información de forma más eficiente.

Salmán señaló que “La inteligencia geoespacial permite conectar datos que normalmente están dispersos —como clima, movilidad, seguridad o infraestructura— y transformarlos en información estratégica. Esto nos permite no solo entender lo que está pasando, sino anticiparnos y tomar mejores decisiones”.

La tecnología de Esri se usa en cerca de 33 mil empresas, 12 mil gobiernos nacionales, 30 mil ciudades y gobiernos locales, y 15 mil organizaciones sin fines de lucro a nivel global.

La plataforma ArcGIS integra capacidades avanzadas como inteligencia artificial geoespacial, análisis en tiempo real, gemelos digitales, imágenes y teledetección, que pueden aplicarse en escenarios como planeación urbana, resiliencia climática, monitoreo de infraestructura y definición de ubicaciones estratégicas para expansión comercial.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Esri MX impulsa un ecosistema de socios de negocio que extiende las capacidades de ArcGIS en distintos sectores y regiones del país. Entre sus socios están AWS, Microsoft, ICEYE, Vantor, 4Networks, Gain Dynamics, Integradora Digital del Golfo, Promad, NV5, Terra Mapping y Geo Digital.