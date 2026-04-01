Razer presenta el Pro Type Ergo: teclado ergonómico inalámbrico

El dispositivo está diseñado para mejorar la productividad y ofrecer confort ante largas horas de trabajo.

Razer anunció el Razer Pro Type Ergo, teclado ergonómico inalámbrico diseñado para mejorar la comodidad, reducir la fatiga y aumentar la productividad durante largas jornadas de trabajo.

El teclado fue creado para los usuarios que pasan largar horas de trabajo, ya que integra un diseño ergonómico, herramientas de flujo de trabajo y funciones avanzadas con inteligencia artificial.

El Razer Pro Type Ergo tiene un diseño dividido, que permite mantener las manos, muñecas y hombros en una posición más natural, lo que ayuda a reducir la tensión muscular y el esfuerzo durante el uso prolongado.

Asimismo, el teclado posee una inclinación base de 10 grados y cinco opciones de ajuste: plano (0°), inclinación frontal de -4° y -7°, y trasera de +4° y +7°, lo que permite adaptarse aumentar tanto a estaciones de trabajo sentadas como de pie. También su diseño agrega un reposamuñecas acolchado que brinda soporte adicional y mejora la postura a lo largo del día.

El teclado utiliza teclas de perfil bajo con menor recorrido de activación, para reducir el esfuerzo en cada pulsación; además, su diseño incorpora curvaturas que favorecen la precisión y una experiencia de escritura más natural.

Algunos de los elementos que posee el Pro Type Ergo, son: Teclas “B” dobles; barras espaciadoras dobles y tecla de retroceso central, que mejoran la distribución de acciones entre ambas manos, reduciendo movimientos innecesarios y mejorando la eficiencia.

Asimismo, el Pro Type Ergo tiene cinco teclas macro dedicadas; botón para silenciar el micrófono y el Razer Command Dial, configurable para múltiples funciones; mientras que el AI Prompt Master facilitará ejecutar acciones con IA desde una sola tecla, como resumir textos, redactar correos o generar ideas, sin necesidad de cambiar de ventana.