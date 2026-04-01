Nueva bocina Bromley 450 de Marshall, con sonido 360°

El altavoz tiene un diseño compacto y asa integrada para moverla fácilmente; así como conectividad Bluetooth.

Marshall presentó su nuevo Bromley 450, altavoz Bluetooth portátil que ofrece sonido envolvente, iluminación integrada y más de 40 horas de reproducción. La bocina incluye la tecnología True Stereophonic 360°, que ofrece una distribución uniforme del sonido en todas las direcciones; además de que incluye la configuración de drivers delanteros, traseros y tweeters laterales, y proporciona graves potentes, medios definidos y agudos claros.

El Bromley 450 está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva sin importar la ubicación en donde se coloque, ya sea en interiores y exteriores.

El altavoz posee un diseño vintage, fabricada con materiales modernos; por ejemplo, su recubrimiento es de cuero PU de base acuosa; posee esquinas reforzadas con plástico TPU; rejilla metálica estampada y luces integradas. Asimismo, incluye la certificación IP55, con resistencia al polvo y salpicaduras.

La bocina ofrece autonomía de más de 40 horas de reproducción continua y también es compatible con baterías intercambiables, y se puede conectar a la corriente vía cable AC. Además tiene dos entradas combo para micrófono e instrumento; y ofrece tres modos de iluminación preconfigurados que se sincronizan con la música.

El Bromley 450 está diseñado para acompañar a los usuarios en cualquier entorno. Su formato compacto y asa integrada facilitan el transporte, mientras que su conectividad Bluetooth elimina la necesidad de cables.

El Bromley 450 está disponible con un precio aproximado de $14,499 pesos mexicanos.