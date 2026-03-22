Airbnb lanza experiencia con Hugo Sánchez en el Estadio Ciudad de México

La experiencia incluye estancia exclusiva dentro del Estadio Ciudad de México, recorrido de la mano de Hugo Sánchez, amenidades y boleto a partido.

Airbnb anunció que el próximo 5 de abril, un exclusivo grupo de fanáticos tendrá la oportunidad de vivir una estancia sin precedentes: pasar la noche dentro del icónico Estadio Ciudad de México, en dos palcos transformados en suites privadas para esta experiencia, con vista a la cancha. Los selectos huéspedes serán recibidos por Hugo Sánchez, quien fungirá como anfitrión de la experiencia.

Como parte de la experiencia, cada huésped recibirá un boleto para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el 11 de junio, combinando historia, pasión y exclusividad en una experiencia que ningún aficionado olvidará.

En el Estadio Ciudad de México, los huéspedes vivirán la oportunidad única de pasar la noche en palcos transformados en suites privadas con vista a la cancha. Asimismo, el futbolista mexicano guiará personalmente a los huéspedes por rincones emblemáticos del estadio, revelará los secretos técnicos para lograr su legendaria ‘chilena’, jugada también bautizada como ‘Huguiña’ en su honor, compartirá una emocionante partida de mini futbolito con los huéspedes en “La Tribuna de Hugol”, entre muchas otras sorpresas diseñadas para vivir el fútbol como solo unos cuantos podrán hacerlo.

Una vez que el estadio haya sido re-inaugurado, el 5 de abril, el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas de una manera nunca antes vista: no para un partido, sino para recibir a un grupo de aficionados que vivirán el fútbol desde el corazón mismo del recinto.

La experiencia comenzará con un recorrido exclusivo detrás de escena guiado por Hugo Sánchez, quien compartirá historias y momentos clave de su trayectoria. Luego, los huéspedes compartirán con la leyenda en “La Tribuna de Hugol”, un espacio diseñado por Airbnb para homenajear al fútbol mexicano. La convivencia seguirá con una experiencia en Airbnb de personalización junto a Fuega Lab, donde los invitados podrán diseñar su balones y gorras, llevándose un recuerdo exclusivo de esta noche histórica.

Los huéspedes disfrutarán de una cena inspirada en los auténticos sabores de México, preparada por un servicio en Airbnb de chef privado, para celebrar la riqueza culinaria del país. Al culminar la noche, los huéspedes dormirán en dos suites dentro del Estadio Ciudad de México, espacios que integran pasión y diseño en cada detalle, ofreciendo la oportunidad de dormir en el estadio y despertar con la vista impresionante de la cancha.

A la mañana siguiente, los invitados disfrutarán de un desayuno especial por parte del anfitrión local de servicios Airbnb, prolongando una vivencia que quedará marcada en la memoria.

Para cerrar, los huéspedes recibirán, como parte de esta experiencia, boletos para asistir al Partido Inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio, coronando una vivencia que fusiona exclusividad, historia y la intensidad del fútbol en su máxima expresión, solo disponible en Airbnb.

Los interesados pueden solicitar la reserva de esta experiencia a partir del lunes 23 de marzo a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) en airbnb.mx/hugol. Las solicitudes de reserva elegibles se atenderán por orden de aplicación a través de la plataforma Airbnb, y se confirmará la primera reserva elegible para un grupo de hasta cuatro huéspedes para la estancia del 5 al 6 de abril. La experiencia es gratuita e incluye comida y cena el día 5, y desayuno el día 6.