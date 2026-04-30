TOY STORY 5 llega con atractivos productos

Si eres fanático de TOY STORY, prepárate para una aventura completamente nueva con TOY STORY 5 y los nuevos productos que habrá disponible.

¿Estás preparado para la próxima aventura de TOY STORY 5? La nueva película de Disney y Pixar se estrenará el 17 de junio y para que los fanáticos disfruten de sus personajes favoritos, se han anunciado nuevos juguetes y artículos inspirados en la saga.

Los nuevos productos inspirados en TOY STORY 5 capturan la diversión y la aventura del juego imaginativo que se aprecia en la película; y los nuevos productos poseen divertidas funciones tecnológicas que destacan la temática del film: “los juguetes se encuentran con tecnología”. Los nuevos productos incluyen a los personajes icónicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, junto con emocionantes incorporaciones como Lilypad y Smarty Pants, e incluyen juguetes interactivos, blind boxes y accesorios de viaje de marcas líderes como Mattel, Pop Mart y AWAY.

Durante la “Roundup Reveal Week” de Disney Consumer Products se anunció las marcas favoritas de los fans que se suman a la diversión de TOY STORY. Inspirada en la pandilla Roundup, la celebración incluyó revelaciones y adelantos diarios de productos, destacando emocionantes colaboraciones con marcas globales como VTech, Funko y Crocs.

Mattel anunció los Disney and Pixar Toy Story 5 Playscale Interactables™, que llevan el juego imaginativo a un nivel completamente nuevo. Las figuras de Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Lilypad y Forky incluyen sus frases icónicas y ¡hasta se reconocen y hablan entre sí!

Por su parte, inspirado en el nuevo personaje Lilypad, el nuevo LeapFrog Explore & Learn Lilypad permite que los infantes interactuar de una manera completamente nueva, ya que pueden explorar letras, números y habilidades de resolución de problemas mientras juegan, o enviar mensajes de texto a sus personajes favoritos de TOY STORY usando emojis y mensajes predeterminados. Asimismo, se agrega diversión educativa de VTech con un teléfono de aprendizaje con ocho juegos educativos integrados, un reloj educativo de Buzz Lightyear y Buzz Lightyear Game & Go.

Próximamente, Crocs lanzará la bota Jessie de Disney Pixar, que presenta intrincados detalles bordados, un cuello con efecto denim y estampado de vaca, un ribete rojo con costuras blancas tipo cordones y cuatro charms Jibbitz™ inspirados en Jessie. La colección estará disponible a partir del 16 de junio en crocs.com y con socios seleccionados. También estarán disponibles nuevos accesorios de Disney Pixar x Pandora, que incluyen un brazalete Sheriff Star de Toy Story y charms, como el charm Bota de Vaquero de Toy Story, que cuenta con una espuela giratoria y la inscripción “ANDY” grabada en la suela.

Away lanza su primer colaboración con Pixar, con nuevos diseños inspirados en personajes icónicos de TOY STORY —Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los aliens—, aplicados a algunos de sus modelos de equipaje y accesorios de viaje, tanto para personas adultas como para infantes. La colección, disponible a partir del 9 de junio en awaytravel.com y en tiendas seleccionadas, incluye valijas con ruedas, mochilas, organizadores de equipaje, bolsos tipo stadium y charms para valijas

Por otra parte, el LEGO ® ǀ Disney and Pixar Toy Story 5 Blaze’s Horse Ranch building playset es un juego que lleva las aventuras del Lejano Oeste al hogar, ideal para edades 4+. El set del establo incluye 6 personajes de LEGO ǀ Disney y Pixar, entre ellos minifiguras de Woody y Jessie, Tiro al Blanco y más, para horas de diversión con temática western. Hasbro también lanza nuevos juguetes de Señor Cara de Papa, así, se puede disfrutar del juego clásico con el nuevo Talkin’ Mr. Potato Head, o combinar piezas con Potato Head Woody Tater y Buzz Spudyear, que incluyen partes y accesorios inspirados en Woody y Buzz Lightyear.

Funko, POP MART y MINISO también se unen a la colección de productos inspirados en Toy Story 5. La recién anunciada línea Funko POP!, disponible en Funko.com, muestra personajes clásicos en formato de figuras coleccionables, junto con nuevas incorporaciones como Lilypad y Smarty Pants. POP MART suma diversión sorpresa con Disney and Pixar Toy Story 5 Series Figures blind box y al presionar el botón de “Toy Story”, la caja se abre para revelar escenas de la película. MINISO lanza la nueva Disney Pixar Toy Story Childhood Bonds Series Vinyl Plush Surprise Box y bandoleras con forma de bota inspiradas en Woody y Buzz Lightyear.

Otras marcas como Loungefly, Belkin, Dr. Squatch, Elmer’s, Sharpie, Kellogg’s, Babybel, GoGo squeeZ, The Laughing Cow y Pure Life se sumarán al lanzamiento de productos de TOY STORY 5 que incluyen peluches, indumentaria, accesorios y más.

Asimismo, se lanzará una amplia colección de nuevos libros ilustrados y de actividades: Don’t Close This Book! (Disney/Pixar Toy Story 5) lleva la historia de la película a las infancias que dan sus primeros pasos en la lectura, mientras que el Disney and Pixar Toy Story 5 Little Golden Book incorpora esta nueva aventura a la icónica colección Little Golden Book. Asimismo, las familias pueden disfrutar de aún más diversión con el Disney and Pixar Toy Story 5 Ultimate Sticker Book y el set Disney/Pixar Toy Story 5 My Busy Books, que incluye un libro de cuentos, 10 figuritas y una alfombra de juego desplegable para una experiencia interactiva.