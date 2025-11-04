Con aprendizaje, creatividad y conciencia social honra Papalote a los ancestros

El museo transforma la celebración en una experiencia educativa, presentando tres ofrendas monumentales dedicadas a la ciencia, el arte y el cuidado del medio ambiente.

Para celebrar el Día de Muertos, honrar a los ancestros y motivas a las nuevas generaciones, el Papalote Museo del Niño preparó una celebración cultural diferente, uniendo el recuerdo del pasado con la visión de un futuro de ciencia y conciencia social. El principal objetivo: hacer un llamado a la acción para las niñas y niños de México, demostrando que la tradición puede ser tan relevante para el futuro como lo es para el pasado.

En este año, Papalote elaboró tres ofrendas monumentales con mensajes que trascienden el tiempo: la primera rinde homenaje a la aventura espacial, la segunda honra a una compositora pionera, y la tercera confronta a los asistentes con el delicado futuro de las especies.

“Ofrenda Estelar”: Un viaje al cosmos en Chapultepec

En colaboración con Pictoline y patrocinada por Dragonzitos, el museo montó la "Ofrenda Estelar" en la sede de Chapultepec y es una experiencia monumental que conecta el Día de Muertos con la exploración espacial. Los visitantes pueden admirar la instalación que honra a las mentes brillantes y los seres valientes que han dedicado su vida a los misterios del universo. Está en exhibición del 22 de octubre al 9 de noviembre.

“Ofrenda Estelar” se vincula directamente con la exposición temporal Estación Espacial Papalote y busca impulsar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en niños y niñas. De manera de que a través de un gran pendón ilustrado, cráneos monumentales decorados con motivos cósmicos, papel picado y flores de cempasúchil se unen para crear un altar que invita a celebrar y soñar más allá de la Tierra.

“Ofrenda a Julia Alonso”: Homenaje a la ópera y la historia de las mujeres en el Bosque de Chapultepec

Papalote Museo del Niño se unió a la iniciativa "Cuando muera la tarde" de la Secretaría del Medio Ambiente, y realiza un homenaje a la compositora oaxaqueña Julia Alonso (1889-1977), la primera mujer mexicana en escribir una ópera, "Tonantzin". Con esta ofrenda, se mantiene viva la memoria de las mujeres que han dejado una huella en la historia, inspirando a los visitantes a seguir construyendo la historia de las mujeres. Esta instalación recrea un escenario teatral donde las calacas, el papel picado y el cempasúchil se fusionan.

“Ofrenda ¿del futuro?”: Un llamado a la conciencia ambiental en Cuernavaca

Por otra parte, Papalote en la sede Cuernavaca presenta la "Ofrenda ¿del futuro?", creada por Pictoline en el marco de la exposición temporal Ruta 5Rs, y está dedicada a las especies mexicanas en peligro de extinción.

La ofrenda cuenta con figuras elaboradas en cartonería que representan a la vaquita marina, el ajolote y el jaguar, entre otras, y tienen un carácter preventivo, para generar conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y reducir el impacto de los residuos. La instalación incluye paneles ilustrados que explican por qué es vital salvar estas especies, convirtiendo la ofrenda en una poderosa lección de ecología.