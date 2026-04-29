El primer concurso de creación de videos con ayuda de la IA, presentado por Telcel y Android, cierra el 15 de mayo.
Telcel y Android lanzaron Telcel HistorIAs, concurso de videos generados con la Inteligencia Artificial de Google Gemini. La convocatoria abrió el 15 de abril y cuenta con un premio en efectivo.
El proyecto que busca posicionarse como una plataforma creativa para que una nueva generación de pioneros digitales dirija y produzca piezas en video usando exclusivamente el ecosistema de Inteligencia Artificial de Google Gemini.
La convocatoria abre el 15 de abril y cierra el 15 de mayo; los videos serán evaluados del 16 al 22 de mayo por un jurado integrado por creadores de contenido que aplicarán criterios de originalidad, creatividad, calidad técnica, narrativa y adecuación a las temáticas. La premiación se realizará el 28 de mayo en la CDMX.
Las temáticas son:
- Impacto con propósito. ¿Y si tu video propone un cambio? Usa la IA para contar historias sobre lo que más te importa: el medio ambiente, la salud mental, la educación, la inclusión o tu comunidad. No se trata de explicar un problema — se trata de mostrar que hay otra forma de verlo, resolverlo o sentirlo.
- Humanos conectados. La tecnología no nos desconecta: nos acerca de formas que antes no existían. Crea un video que muestre cómo la IA está cambiando la manera en que nos comunicamos, nos ayudamos o simplemente convivimos. Puede ser algo cotidiano, algo inesperado, o algo que tú hayas vivido.
- Realidad reimaginada. Toma un lugar real — una calle, tu cuarto, una plaza, lo que sea — y transfórmalo con IA en algo completamente distinto. El punto de partida es el mundo como lo ves; lo que pase después, solo lo limita tu imaginación.
- Imaginando el mañana. ¿Cómo va a ser el futuro? Cómo vas a aprender, amar, crear o moverte en los próximos años. ¿Cómo viajaremos? ¿Cómo cuidaremos la naturaleza? Queremos que nos cuentes tu visión del futuro; usa la IA para construir tu visión.