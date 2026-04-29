Lanzan concurso Telcel HistorIAs

El primer concurso de creación de videos con ayuda de la IA, presentado por Telcel y Android, cierra el 15 de mayo.

Telcel y Android lanzaron Telcel HistorIAs, concurso de videos generados con la Inteligencia Artificial de Google Gemini. La convocatoria abrió el 15 de abril y cuenta con un premio en efectivo.

El proyecto que busca posicionarse como una plataforma creativa para que una nueva generación de pioneros digitales dirija y produzca piezas en video usando exclusivamente el ecosistema de Inteligencia Artificial de Google Gemini.

La convocatoria abre el 15 de abril y cierra el 15 de mayo; los videos serán evaluados del 16 al 22 de mayo por un jurado integrado por creadores de contenido que aplicarán criterios de originalidad, creatividad, calidad técnica, narrativa y adecuación a las temáticas. La premiación se realizará el 28 de mayo en la CDMX.

Las temáticas son: