BAJAJ organiza rodada de dulces para la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer

La entrega se llevará a cabo en un evento especial que buscará ser un día lleno de sonrisas, ya que se tratará una convivencia diseñada especialmente para los niños, niñas y jóvenes.

BAJAJ reafirma su compromiso con la niñez mexicana y realizará una rodada en la Ciudad de México con causa en alianza con Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P., organización dedicada a brindar apoyo integral a niños, niñas y jóvenes que luchan contra el cáncer y Cuenta Cuentos México. Como parte de la iniciativa, e realizará una recolección de dulces, que se donarán a los niños.

La entrega se llevará a cabo en un evento especial que buscará ser un día lleno de sonrisas, ya que se tratará una convivencia diseñada especialmente para los niños, niñas y jóvenes. El evento incluirá la presencia de botargas animadas, juegos de feria, acciones de voluntariado por parte de colaboradores de la marca, actividades recreativas y dinámicas pensadas para fomentar la diversión.

BAJAJ invita a participar, a través de la aportación de barritas de amaranto, avena y/o granola, así como dulces saludables (todo producto debe ser nuevo, estar cerrados/ empaquetado, NO SUELTOS NI A GRANEL).

La donación se puede entregar en la agencia BAJAJ ubicada en Av. Dr. Río de la Loza 43, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX del 15 de abril hasta el 26 de abril, esto en un horario de 9:00 a 18:00.

Olaf Sarabia, CEO de Motodrive, precisó que en BAJAJ creen en su impacto va más allá de la movilidad, siendo un motor de cambio en la sociedad.