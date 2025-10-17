Raid celebra el Día de Muertos para los insectos

En Casa Lucerna se colocará un altar con una experiencia gratuita, a través de un recorrido lleno de color, tradición y entretenimiento.

Este 25 y 26 de octubre, Raid® conmemora a los insectos en Casa Lucerna y colocará el altar “Invasores a Mictlán”, que ofrece una experiencia inmersiva que mezcla color, humor y tradición mexicana.

La marca rinde homenaje a los insectos eliminados, recordando con ingenio y teatralidad la importancia de mantener los hogares protegidos. En este recorrido sensorial, con acceso gratuito, los visitantes descubrirán un universo inspirado en el Día de Muertos, lleno de flores, luces, frases populares y toques de tecnología, que transforma la despedida en una celebración viva.

Durante estos dos días, los asistentes disfrutarán de la instalación y todas sus sorpresas, que incluyen una ofrenda muy especial, juegos interactivos y espacios diseñados para capturar fotos originales e increíbles, ideales para compartir en redes sociales.

Los visitantes están invitados a incluir la experiencia como parte de sus planes de celebración de Día de Muertos y visitarla en cualquier momento de ese fin de semana. También, podrán encontrarse con el Escuadrón Invasor, personajes icónicos de la marca que regresan con nuevas personalidades para protagonizar esta etapa renovada.

Asimismo, frases típicas como “La cucaracha, ahora sí ya no puede caminar” y “Vuela mosca, pero al más allá” acompañarán la experiencia.

Datos del evento

• Lugar: Casa Lucerna, Lucerna 42, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

• Fechas: 25 y 26 de octubre de 2025

• Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Entrada: Libre y gratuita