Jubilee Casino organiza torneos de póker en favor del Club Rotario Monterrey La Silla

Con esta iniciativa, se apoyará a poblaciones en situación de vulnerabilidad, a través del entretenimiento y la solidaridad.

Jubilee Casino y el Club Rotario Monterrey La Silla realizarán del 13 al 19 de octubre dos torneos de póker de gran nivel: el High Roller, con una bolsa garantizada de $500,000 pesos, y el Main Event, con $1,000,000 pesos a repartir, en la sala de Jubilee Casino Monterrey. El evento busca apoyar a instituciones locales que transforman vidas: Orientación Social Femenina de Monterrey A.C y SAMPIN A.C. (Salud Mental para Indigentes).

Orientación social Femenina es una asociación fundada en 1966 que brinda hogar, apoyo emocional, formación educativa y espiritual a adolescentes mujeres en situación de vulnerabilidad.

SAMPIN A.C. (Salud Mental para Indigentes) es una red de apoyo que atiende a personas en situación de calle y vulnerabilidad a través de programas de salud mental, espacios seguros y proyectos de reinserción social.

El High Roller y el Main Event ofrecen una experiencia de competencia de alto nivel para los jugadores, al mismo tiempo que generan un impacto positivo en la comunidad.