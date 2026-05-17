Twitch expande su programa de monetización

Con las nuevas herramientas, los creadores pueden empezar a generar ingresos desde el primer día.

Twitch expandió globalmente su programa de Monetización, que permite a los streamers en México acceder a herramientas de creación de comunidad y monetización desde su primera transmisión.

Mike Minton, director de Producto de Twitch, comentó que están encantados en ofrecer la misma oportunidad a todos los creadores del mundo y de ver las comunidades diversas y globales que surgirán, con esta programa.

Algunas de las herramientas incluyen puntos de canal, suscripciones, emotes, insignias, y ahora están disponibles Bits para todos los streamers elegibles, independientemente de si son Afiliados o Socios.

Cabe aclarar que aunque Twitch ofrece a los streamers acceso a herramientas de monetización, los creadores deben obtener el estatus de Socio o Afiliado para recibir un pago. Mientras los creadores trabajan hacia su primer pago, la plataforma ofrece Saldo Gastable, una función que permite a los streamers comprar Bits y regalar suscripciones usando el saldo de su cuenta, siendo una opción para los creadores que aún no son elegibles para un pago o que no alcanzan regularmente el umbral mínimo de pago.