Trabajos extremos con películas y series para ver en el Día del Trabajo

Presentamos una selección de títulos ideal para ver mientras tienes un merecido descanso de tus actividades laborales.

Para quienes se han preguntado en más de una ocasión qué tan peligroso es su trabajo, en Adrenalina Pura+ tenemos algunas opciones que destacan historias de acción en la que sus personajes deben tomar riesgos con trabajos que no cualquiera podría ni está dispuesto a desempeñar; hablamos de trabajos arriesgados, pero necesarios, de esos que solo pueden ejecutar auténticas personas de acción.

Este Día del Trabajo disfrútalo con buena comida y tu bebida favorita, en compañía de amigos, viendo las películas y series que ofrece para esta especial ocasión el canal de streaming especializado en acción.

La segunda temporada de ¿Accidente? nos coloca en lo que sucede tras el derrumbe de un rascacielos, mientras una experta en determinar la causa de graves accidentes y su equipo trabajan justo en saber qué pasó, al mismo tiempo que se hacen los trabajos de rescate. Ser rescatista, trabajador de la construcción o especialista en accidentes no son trabajos fáciles aquí.

Eres un contratista especializado en ser guardaespaldas de lujo, colocándote en el lugar de tus clientes y poniéndote en riesgo innecesario constantemente, sin duda el protagonista de Blanco humano eligió trabajar en algo peligroso y esto queda claro en cada capítulo de esta serie.

Ser detectives en una ciudad como Los Ángeles no es nada sencillo, ejemplos de esto son los intrépidos protagonistas de Arma mortal, quienes en cada episodio deben enfrentar a criminales diversos y tomar decisiones como saltar desde lo alto de un edificio cuando una bomba está por explotar.

Que te saquen de tu merecido retiro para reabrir un caso del pasado es malo, que debas hacerlo cuando tienes Alzheimer es peor, pero a veces el trabajo sigue ahí aunque ya no estés haciéndolo; así le pasa en Recuerdos mortales al exdetective de homicidios interpretado por Russell Crowe.

¿Cómo es ser policías patrullando en los barrios más peligrosos de la ciudad? La respuesta la sabrán viendo Último turno, donde sus protagonistas se ven involucrados en una guerra entre dos pandillas que pretenden controlar el tráfico de drogas en la zona.

Objetivo: Washington D.C. muestra que, si proteger al presidente de Estados Unidos es peligroso, es peor cuando te acusan de atentar en su contra y tu propia agencia te persigue por ello. Este sí que es un trabajo ingrato.



El exorcismo de Anna Ecklund se centra en el trabajo hecho por un sacerdote y un investigador del Vaticano para ayudar a una mujer poseída por una entidad malévola, ambos la llevan a un convento para realizar un exorcismo y el infierno se desata. Ojalá cobren tiempo extra.

Ser buzo y llevar a gente a pasar el tiempo en el mar suena bien, pero en Presas del abismo ese trabajo se ve afectado con la presencia de criminales y un tiburón hambriento. De esas ocasiones en las que el seguro médico laboral debe cubrir piratas y tiburones.