Este reconocimiento demuestra que ThinkY es un espacio de cultura digital, donde se construyen tendencias para generar resultados de negocio.
ThinkY obtuvo 3 premios y logró ocho casos finalistas en las categorías más relevantes en los TikTok Ad Awards México 2026. La agencia tuvo presencia en las categorías de Diversidad e Inclusión, Relevancia Cultural, Colaboración con Creadores, Performance y Trendsetter.
Delfina Ramos Peralta y Maripi Lissarrague, fundadoras de ThinkY, consideraron que los 8 casos finalistas de ThinkY en los TikTok Ad Awards México 2026 abarcan diferentes industrias, audiencias y objetivos estratégicos. Mientras que con los 3 premios obtenidos, la agencia reafirma su posicionamiento como referente del Influencer Marketing Creativo en la región y socio estratégico para marcas que buscan ganar relevancia cultural junto a resultados de negocio en la plataforma donde hoy se mueve la conversación.
“Estos reconocimientos confirman el valor de un trabajo colaborativo en el que marcas, creadores y equipos creativos comparten una misma visión: traducir un brief en cultura. La creatividad, entendida como estrategia y no como forma, es lo que nos permite conectar con las audiencias y generar engagement auténtico”.
Premios y Casos ThinkY
- Spotify - Spotify Podcast Awards
- ORO: Creadores – Mejor Colaboración con Creadores
- BRONCE: Lo vi en TikTok – Mejor Uso de la Relevancia Cultural de TikTok
- Darrow Laboratoires Pierre Fabre- Primer laboratorio para pieles latinas
- BRONCE: Aquí caben todxs – Mejor Campaña de Diversidad e Inclusión
- Hellmann’s (Unilever)- Los más hot: Hellmann’s Flamin’ Hot
- Lo vi en TikTok – Mejor Uso de la Relevancia Cultural de TikTok
- Netflix - Merlina amaría México
- Me comí un comercial – Mejor Me Comí un Comercial sin Darme Cuenta
- Born To Perform – Mejor Campaña de Performance
- Darrow Laboratoires Pierre Fabre - Actine One: Un segundo para tu piel
- Born To Perform – Mejor Campaña de Performance
- Rexona (Unilever) - Rexona ft. Belinda – #BugattiChallenge
- Trendsetter – Mejor Uso de un Trend o un Sonido