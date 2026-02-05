La agencia ThinkY gana premios en los TikTok Ad Awards México 2026

Este reconocimiento demuestra que ThinkY es un espacio de cultura digital, donde se construyen tendencias para generar resultados de negocio.

ThinkY obtuvo 3 premios y logró ocho casos finalistas en las categorías más relevantes en los TikTok Ad Awards México 2026. La agencia tuvo presencia en las categorías de Diversidad e Inclusión, Relevancia Cultural, Colaboración con Creadores, Performance y Trendsetter.

Delfina Ramos Peralta y Maripi Lissarrague, fundadoras de ThinkY, consideraron que los 8 casos finalistas de ThinkY en los TikTok Ad Awards México 2026 abarcan diferentes industrias, audiencias y objetivos estratégicos. Mientras que con los 3 premios obtenidos, la agencia reafirma su posicionamiento como referente del Influencer Marketing Creativo en la región y socio estratégico para marcas que buscan ganar relevancia cultural junto a resultados de negocio en la plataforma donde hoy se mueve la conversación.

“Estos reconocimientos confirman el valor de un trabajo colaborativo en el que marcas, creadores y equipos creativos comparten una misma visión: traducir un brief en cultura. La creatividad, entendida como estrategia y no como forma, es lo que nos permite conectar con las audiencias y generar engagement auténtico”.

Premios y Casos ThinkY

- Spotify - Spotify Podcast Awards

ORO: Creadores – Mejor Colaboración con Creadores

BRONCE: Lo vi en TikTok – Mejor Uso de la Relevancia Cultural de TikTok

- Darrow Laboratoires Pierre Fabre- Primer laboratorio para pieles latinas

BRONCE: Aquí caben todxs – Mejor Campaña de Diversidad e Inclusión

- Hellmann’s (Unilever)- Los más hot: Hellmann’s Flamin’ Hot

Lo vi en TikTok – Mejor Uso de la Relevancia Cultural de TikTok

- Netflix - Merlina amaría México

Me comí un comercial – Mejor Me Comí un Comercial sin Darme Cuenta

Born To Perform – Mejor Campaña de Performance

- Darrow Laboratoires Pierre Fabre - Actine One: Un segundo para tu piel

Born To Perform – Mejor Campaña de Performance

- Rexona (Unilever) - Rexona ft. Belinda – #BugattiChallenge