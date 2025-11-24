Roku anuncia "Suscripciones Premium"

Las Suscripciones Premium en The Roku Channel ya están disponibles en los dispositivos Roku y los modelos de Roku TV en México.

Roku lanzó Suscripciones Premium en México, con la que los usuarios podrán suscribirse a populares servicios, usando su cuenta de Roku, con un solo inicio de sesión seguro, pagos más simples con una sola factura mensual y con la flexibilidad de agregar o cancelar servicios en cualquier momento.

Suscripciones Premium en The Roku Channel ofrece una diversidad de servicios de streaming, con contenido para todos los gustos, y pruebas gratuitas para algunos contenidos. Asimismo, la empresa planea incluir ofertas de temporada, planes anuales y paquetes promocionales, que faciliten el acceso a estos servicios, de forma más asequible.

Randy Ahn, Vicepresidente de Suscripciones en Roku, señaló que con Suscripciones Premium en México se redefine cómo los clientes descubren y disfrutan el entretenimiento, ya que contenido de servicios como ViX Premium y FOX One está disponible a través de una experiencia rápida, sencilla y personalizada. “Estamos emocionados de seguir expandiendo las opciones de suscripción a nuestros espectadores con más partners de contenido, nuevas colaboraciones y promociones atractivas”.

Para los usuarios de Roku, las Suscripciones Premium se pueden encontrar en la sección “Premium” dentro de The Roku Channel y también aparecerán al buscar contenido dentro de “No te lo pierdas” y a través de las funciones de descubrimiento de contenido en la plataforma como Qué ver, Zona de Deportes y Televisión en vivo.

Los aliados de contenido brindan una variedad de películas, series, deportes y programación para toda la familia. Entre estos servicios destacan:

ViX Premium

FOX One

Crunchyroll

Atresplayer

CINDIE

Pingüinitos

Edye

Kanal D Drama

Adrenalina Pura+

Gallina Pintadita

Looke

Se planea que en un futuro se tenga acceso a suscripciones de Filmelier+ y Booh! y otras más.

Para acceder a Suscripciones Premium, Roku admite múltiples métodos de pago populares, incluyendo Visa, Mastercard, PayPal, Carnet y Spin para suscribirse. Los usuarios pueden suscribirse usando la información de pago ya almacenada en su cuenta Roku, sin tener que agregar sus datos bancarios en múltiples plataformas.

Asimismo, los usuarios pueden agregar su método de pago, cancelar o reactivar sus Suscripciones Premium fácilmente desde la web (en my.roku.com) o directamente desde el dispositivo.