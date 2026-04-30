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La nube con SAP en México: de la urgencia tecnológica a la ventaja competitiva

En un entorno donde la innovación es constante, impulsada por la IA, los datos y los nuevos requisitos regulatorios, la capacidad de evolucionar rápidamente se convierte en el principal activo de las empresas.

La transformación a la nube con SAP ha pasado de ser un proyecto de modernización tecnológica a convertirse en una respuesta directa a una situación de urgencia operativa. El fin del soporte para los sistemas heredados en 2027, sumado a la creciente complejidad regulatoria – especialmente en sectores como el financiero en México –, está presionando a las empresas a replantearse sus modelos tecnológicos. Al mismo tiempo, la escasez de profesionales con conocimientos en entornos SAP modernos pone de manifiesto un cuello de botella crítico: la migración no es solo una decisión técnica, sino una cuestión de capacidad de ejecución a gran escala.

El contexto mexicano ilustra claramente esta aceleración. La adopción de SAP Cloud ERP en el país ha crecido a tasas de tres dígitos en segmentos clave, impulsada principalmente por la necesidad de mayor agilidad e integración de datos. Además, la región ha registrado contribuciones récord a los ingresos globales de SAP en la nube –un mercado valorado en US$20.350 millones en 2024 y con un crecimiento anual proyectado del 10,12% para alcanzar los US$48.460 millones en 2033–, lo que refuerza el papel estratégico de mercados como México y Brasil en la agenda global de la compañía. Este movimiento no es aislado: se trata de una reconfiguración estructural de la forma en que las empresas operan sus sistemas centrales.

En este nuevo escenario, la Inteligencia Artificial (IA) emerge como el verdadero diferenciador competitivo. En GFT Technologies estamos convencidos de que, al integrar la IA directamente en el ERP en la nube, las empresas pueden transformar los datos operativos en decisiones en tiempo real, algo particularmente relevante en sectores como la manufactura y la logística, que tienen una fuerte presencia en la economía mexicana. La combinación de ERP en la nube con IA permite obtener beneficios tangibles: automatización de procesos, previsibilidad de la cadena de suministro y mayor eficiencia operativa. No es de extrañar que soluciones como “RISE with SAP” se hayan convertido en la opción preferida para las empresas que buscan un “núcleo limpio” e innovación continua.

En detalle, la IA transforma la migración de un proyecto de reemplazo tecnológico en una palanca para la reinvención empresarial. SAP ha integrado más de 130 capacidades de IA generativa en su cartera en la nube durante los últimos dos años, con el objetivo declarado de alcanzar 400 casos de uso integrados en toda la suite para 2025. El copiloto Joule, ya integrado en más del 80% de las tareas más frecuentes en el ecosistema SAP, es capaz de automatizar hasta 80% de las transacciones de clientes más comunes.

Los impactos son verificables: el agente de gestión de efectivo de S/4HANA reduce el esfuerzo manual en la conciliación bancaria hasta en 70%; las herramientas de IA para el análisis de activos fijos ofrecen una reducción del 90% en el tiempo de consulta de la depreciación; y los cierres contables ganan en velocidad y precisión con agentes de devengos que reducen el esfuerzo de cálculo manual en 80%. Para un director ejecutivo que necesita justificar el retorno de la inversión ante el consejo de administración, estas no son cifras de hoja de ruta, sino datos de producción.

En el sector financiero, esta tendencia cobra aún mayor relevancia. La modernización de la banca central, históricamente uno de los entornos más rígidos y regulados, depende directamente de la capacidad de integrarse con plataformas en la nube y ecosistemas de datos. La nube de SAP, combinada con arquitecturas abiertas, permite a los bancos evolucionar de sistemas monolíticos a plataformas modulares, más compatibles con los requisitos regulatorios y la innovación continua, incluyendo las finanzas abiertas y los nuevos modelos digitales.

En este contexto, la transformación no es solo tecnológica, sino estructural para el propio modelo de negocio bancario. En este escenario, la nube no es solo un repositorio, sino que se convierte en una capa de seguridad que garantiza que la innovación no se desarrolle sin protección frente a las normas de la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores).

Además de los bancos, la industria manufacturera mexicana, motor vital de la economía nacional, enfrenta la presión de integrar la planta de producción con la gestión estratégica. La migración a la nube permite el uso de gemelos digitales y mantenimiento predictivo, aumentando la eficiencia operativa en un momento en que la deslocalización cercana (nearshoring) atrae inversión global a México. La escasez de especialistas en el mercado, ya mencionada, refuerza la necesidad de alianzas con consultoras que cuenten con sólidos centros de excelencia, capaces de cubrir la brecha técnica y acelerar el retorno de la inversión (ROI).

Sin embargo, existe un punto crítico que a menudo se subestima: la ejecución. La falta de profesionales cualificados en SAP S/4HANA y entornos de nube, ya evidente en el mercado latinoamericano, puede comprometer proyectos estratégicos: solo el 32% de las organizaciones globales han completado la migración. Además, las organizaciones industriales, especialmente en el sector manufacturero, se enfrentan al reto adicional de integrar operaciones físicas complejas con sistemas digitales avanzados. Es en este punto donde los socios globales con experiencia comprobada comienzan a desempeñar un papel decisivo, no solo como implementadores, sino como aceleradores de la transformación, capaces de alinear tecnología, regulación y estrategia empresarial.

Hoy, migrar a SAP en la nube ya no es una decisión de eficiencia, sino de supervivencia competitiva. Las organizaciones que no ejecuten con rapidez y precisión corren el riesgo de quedarse fuera de los nuevos ecosistemas digitales. En este sentido, compañías como GFT se posicionan como socios estratégicos al aportar no solo capacidades técnicas, sino modelos de ejecución industrializados que reducen riesgos y aceleran resultados.

Desde la perspectiva de negocio, esto implica un cambio relevante: la conversación ya no gira únicamente en torno al costo de migración, sino al impacto directo en EBITDA, time-to-market y cumplimiento regulatorio, variables críticas para CFOs, CIOs y consejos de administración en sectores altamente regulados como la banca.

La transformación a la nube con SAP debe verse menos como un destino y más como un camino continuo. En un entorno donde la innovación es constante, impulsada por la IA, los datos y los nuevos requisitos regulatorios, la capacidad de evolucionar rápidamente se convierte en el principal activo de las empresas. En México y Latinoamérica, las empresas que comprendan esta dinámica no solo garantizarán su competitividad, sino que podrán liderar un nuevo ciclo de crecimiento digital global.