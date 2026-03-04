Blog - Addictware

Modernización de la infraestructura de redes: el pase a gol que México recibirá durante el Mundial 2026

Al adoptar tecnologías como WiFi 6 o WiFi 7 las empresas de diferentes sectores quedarán preparados para los próximos cinco años en términos de rendimiento y escalabilidad.

El Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad histórica de inversión tecnológica para sectores clave como hospitalidad, restaurantes, entretenimiento, transporte y espacios de alta afluencia. Con la expectativa de recibir más de 5.5 millones de visitantes, la conectividad se convierte en un factor crítico para la experiencia del usuario y la continuidad operativa de los negocios.

El evento está acelerando decisiones que muchas organizaciones habían postergado, por ejemplo, la renovación de infraestructura de red, la adopción de Wi-Fi de nueva generación y la evolución hacia modelos de servicios administrados. El Mundial ya está encima, en cuestión de meses, hoteles, bares, restaurantes y recintos deberán estar preparados para atender a miles de usuarios conectados de forma simultánea, con estabilidad, seguridad y velocidad.

Conectividad como ventaja competitiva, no como gasto

Más allá de ofrecer acceso a internet, la tendencia apunta a infraestructuras de red administrables, escalables y preparadas para los próximos cinco a siete años; tecnologías como Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 comienzan a consolidarse como el nuevo estándar en proyectos donde la densidad de usuarios, la experiencia digital y la continuidad del servicio son críticas.

El cambio no es solo tecnológico, es estratégico, es decir, invertir hoy en conectividad permite a los negocios absorber la demanda del Mundial y, al mismo tiempo, quedar preparados para el crecimiento futuro sin tener que reinvertir en el corto plazo. Incluso proyectos de gran escala, como aeropuertos y otros centros de transporte de pasajeros, ya están migrando a esquemas avanzados de conectividad, lo que confirma la relevancia del momento.

Una ventana de negocio

Este escenario abre una ventana de oportunidad clara para los integradores, quienes pueden evolucionar de la simple venta de hardware hacia proyectos de valor agregado que incluyan diseño, implementación y administración continua de la red. Modelos como pólizas de servicio, gestión remota y esquemas tipo “Wi-Fi como servicio” permiten generar ingresos recurrentes y relaciones de largo plazo con los clientes.

Ya no se trata solo de vender equipos, el integrador puede ofrecer tranquilidad operativa al negocio, ofreciendo monitoreo, actualizaciones, soporte y evolución tecnológica constante, esto cobra especial relevancia para empresas que no cuentan con personal interno de TI, pero requieren redes robustas y confiables. Además, la convergencia con otras tecnologías como videovigilancia IP permite ofrecer soluciones integrales que fortalecen la seguridad, la operación y la experiencia del usuario en un solo proyecto.

Del lado de empresarial, la modernización de la infraestructura también habilita nuevas formas de monetización y conocimiento del cliente, a través de plataformas de Wi-Fi marketing, los negocios pueden integrar autenticación de usuarios, segmentación de red y estrategias de comunicación directa con los visitantes, transformando la conectividad en una herramienta de negocio.

Prepararse hoy para capitalizar mañana

Para aprovechar las oportunidades de negocio el tiempo se vuelve un factor fundamental, en el caso de las empresas mexicanas, dependiendo del estado actual de la infraestructura, la implementación de soluciones de Omada by TP-Link puede realizarse en semanas, e incluso días.

En este contexto, Omada by TP-Link refrenda su compromiso de acompañar a integradores y empresas en la planeación, implementación y evolución de proyectos de conectividad preparados para escenarios de alta demanda. A través de soluciones empresariales escalables y un ecosistema orientado a la eficiencia operativa, la marca busca impulsar infraestructuras de red que no solo respondan a la exigencia del Mundial 2026, sino que se conviertan en una base estratégica para el crecimiento de largo plazo.