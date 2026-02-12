Blog - Addictware

Este 14 de febrero, el amor se vive en streaming

Regalar experiencias siempre es una gran idea y con el Roku Streaming Stick los usuarios podrán disfrutar de ver series y películas sin complicaciones y convertir cualquier televisión en el centro de la cita.

El amor también se vive frente a la pantalla. Este San Valentín, el mejor plan no necesita salir de casa: buena compañía, algo rico para compartir y un reproductor Roku que convierta cualquier momento frente a la TV en una date perfecta.

Ya sea para sorprender a tu crush, consentir a tu pareja o armar un maratón romántico contigo mismo, tenemos la opción ideal para transformar el entretenimiento en el mejor detalle del 14 de febrero. Porque regalar experiencias siempre es una gran idea.

Roku Streaming Stick Es un reproductor de streaming pequeño, práctico y fácil de llevar a cualquier parte. Ideal para quienes disfrutan ver series y películas sin complicaciones y convertir cualquier televisión en el centro de la cita. Con este dispositivo tendrás todas tus apps gratuitas y de suscripción en un solo lugar. Además, encontrar el contenido que quieres ver este día del amor y la amistad, será sumamente fácil con el control remoto, que incluye un botón de micrófono para buscar por voz.

Para que disfrutes al máximo tu Roku Streaming Stick, te dejamos una lista de películas y series perfectas para una date o tarde con amigos inolvidable.

Apps gratuitas

The Roku Channel:

La vida inmoral de la pareja ideal: dos personas que se conocieron en su juventud se reencuentran 25 años después, sin saber lo que el destino les tiene preparado.

Al diablo con los guapos: Mili, una chica rebelde y soñadora, sale del convento para trabajar en una mansión, donde todo cambia cuando se enamora de Alejandro.

Todos los caminos llevan a Roma: Maggie viaja a Italia para reconectar con su hija adolescente, pero el plan se complica cuando se reencuentra con un viejo amor.

El segundo aire: Julia vive una relación secreta con un alumno, pero los celos de su esposo provocan un accidente que los obliga a llevarlo a vivir con ellos.

Tubi:

El novio de mi madre: una madre se enamora de un hombre más joven mientras su hija vive su primer amor, pero la naturaleza interviene y altera sus destinos románticos.

Stars fell on Alabama: un agente de Hollywood convence a una actriz para que se haga pasar por su novia para impresionar a sus antiguos compañeros de clase.

Como si fuera la primera vez: una entrañable historia de amor sobre un hombre que intenta conquistar cada día a una mujer que no puede recordar lo ocurrido el día anterior.

RunTime:

Un lugar secreto: una mujer que huye de su pasado encuentra una nueva oportunidad en un pequeño pueblo, donde el amor la obliga a enfrentar los secretos que dejó atrás.

Apps de suscripción:

Disney+:

Entre paredes: Marga y Martín matchean en una app de citas sin saber que son vecinos.

Enloqueciendo contigo: amigos enfrentan crisis, separaciones y nuevas aventuras amorosas mientras buscan reencontrarse.

Maggie Simpson: Jugando con el destino: un heroico bebé salva a Maggie del peligro en el parque, y roba su corazón.

HBO Max:

Como agua para chocolate T2 (estreno 15 de febrero): esta serie narra el amor de Tita y Pedro, que desafía las tradiciones a través de recetas cargadas de pasión.

Más que rivales (estreno 6 de febrero): mientras buscan la gloria en el hockey, dos estrellas viven una historia de amor a escondidas que pone a prueba sus emociones.

Chica conoce a Chico: tras terminar una relación de cinco años, Lucía y Jorge siguen caminos distintos con nuevas parejas, sin saber si el destino aún les guarda un final feliz.

Amazon Prime:

La idea de ti: un romance inesperado surge cuando una mujer adulta se enamora de un joven cantante pop, enfrentando prejuicios, fama y decisiones.

Culpa tuya: La relación de dos chicos se ve desafiada por los celos, los conflictos del pasado y nuevas tentaciones que amenazan con separarlos.

El verano en que me enamoré: una historia que sigue a una joven durante un verano decisivo, marcado por el primer amor, triángulos emocionales y el fin de la inocencia.

Paramount +:

Soñando con un maldito cuento de hadas: una mujer cuestiona el amor ideal mientras enfrenta relaciones caóticas y expectativas poco realistas.

Compañeros de viaje: dos personas con historias y heridas distintas se embarcan en un viaje que los obliga a convivir, confrontarse y descubrir conexiones inesperadas.

La venganza de los ex (estreno 10 de febrero): un reality donde exparejas se reencuentran para ajustar cuentas, revivir conflictos y poner a prueba nuevas relaciones.

ViX Premium:

Bodas (estreno 13 de febrero): una celebración que debería ser perfecta se transforma en una cadena de enredos, secretos y emociones cruzadas que ponen a prueba el amor..

Loco por ella: un joven se enamora de una mujer impredecible y encantadora, iniciando una historia que mezcla romance, humor y una mirada sensible sobre la salud mental.

El hilo rojo: s decisiones intentan separarlas. un romance que explora la idea de que dos personas están destinadas a encontrarse, incluso cuando el tiempo, la distancia y las decisiones intentan separarlas.

Universal+:

Yo antes de ti: una emotiva historia de amor entre dos personas muy distintas, cuya relación los llevará a replantearse la vida, las decisiones y lo que significa amar de verdad.

Love Island: All Stars: una edición especial del reality donde exparticipantes regresan a la villa en busca de una segunda oportunidad en el amor, entre romances y rivalidades.

Este Día del amor y la amistad, cambia los regalos de siempre por momentos que se disfrutan juntos. Celébralo con Roku.

