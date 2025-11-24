Blog - Addictware

Mensajes que salvan: cell broadcast, así funciona la tecnología de alerta temprana

El cell broadcast sirve para dar difusión masiva y rápida de información crítica, con alcance inmediato en zonas afectadas, incluso si hay visitantes o personas foráneas, y funciona en la mayoría de los teléfonos.

Debido a su ubicación geográfica y sus características geológicas, México es un país propenso a sufrir riesgosos eventos naturales. En 2024, enfrentó 283 eventos en distintas regiones del país, cuyos daños materiales alcanzaron un costo estimado de 14 mil 434 millones de pesos. El impacto no se limitó a lo económico, 633 personas perdieron la vida a causa de estos fenómenos, una cifra que, revela la magnitud del desafío[1].

Frente a esto, una herramienta como el cell broadcast juega un papel importante al complementar otros sistemas de alerta como sirenas o radio y televisión, ya que sirve para dar difusión masiva y rápida de información crítica, tiene alcance inmediato en zonas afectadas, incluso si hay visitantes o personas foráneas, y funciona en la mayoría de los teléfonos.

Para comprender mejor cómo funciona, cuáles son sus usos, ventajas y diferencias con otro tipo de mensajes, AT&T México comparte información relevante:

¿Qué es?

Las alertas por cell broadcast son una tecnología de comunicación inalámbrica que permite enviar mensajes cortos de texto a todos los teléfonos móviles dentro de un área geográfica específica, utilizando la infraestructura de las redes celulares.



A diferencia de los mensajes SMS tradicionales, no se envía a números individuales, sino que se difunde a todos los dispositivos que reciban la señal radioeléctrica de las torres de celular en una zona determinada.

Así funciona

La autoridad emisora, por ejemplo, Protección Civil, crea el mensaje de alerta.

El mensaje se envía a través del sistema cell broadcasta las antenas de telefonía móvil en la región afectada.

Todos los teléfonos móviles compatibles que estén conectados a esas antenas reciben el mensaje de forma casi instantánea.

El mensaje aparece en la pantalla del teléfono, generalmente acompañado de un tono especial o vibración para asegurar que el usuario lo note.

¿Quién gestiona esta herramienta?

Las autoridades gubernamentales como Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y entidades federales o estatales son quienes deciden cuándo y qué mensajes enviar.

Empresas como AT&T México implementan y mantienen la infraestructura técnica que permite recibir los mensajes enviados por la autoridad gubernamental y efectuar la difusión de mensajes por cell broadcasten sus redes en la zona solicitada. Se colabora con las autoridades para asegurar que los mensajes lleguen de forma oportuna y efectiva a todos los usuarios en el área indicada por la autoridad.

Beneficios para la seguridad ciudadana

Reducción de riesgos y pérdidas humanas al informar rápidamente sobre peligros inminentes, pues tiene la capacidad de llegar a turistas, personas en tránsito.

Coordinación eficiente de evacuaciones y acciones de protección.

Transparencia y confianza en las autoridades al comunicar de manera directa y oficial.

El 20 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en la conferencia de prensa[2] matutina que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) está trabajando en un sistema de alertamiento a teléfonos celulares para prevenir a poblaciones en riesgo en caso de eventos meteorológicos extremos, como lluvias intensas e inundaciones. Estos avisos se planean enviar a través de cell broadcast, como ocurre con la alerta sísmica.

Para el 23 de octubre de 2025[3] señaló la complejidad de desarrollar una alerta para eventos meteorológicos, debido a que estos se predicen con base en probabilidades. Por ello, un grupo de trabajo conformado por la ATDT, Protección Civil, el Servicio Meteorológico Nacional, Conagua, la UNAM y el IPN se encuentra trabajando en el diseño de esta y su viabilidad para este tipo de eventos.

Contar con sistemas de alerta temprana como el cell broadcast no solo permite informar a la población de manera rápida y masiva, sino que puede marcar la diferencia en la vida y seguridad de las personas. Este 2025 ya se utilizó para enviar la alerta de simulacro a nivel nacional. La prevención y la comunicación efectiva son aliados indispensables frente a los peligrosos fenómenos naturales, y la tecnología es un vehículo para ello.

