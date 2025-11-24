Blog - Addictware

Black Friday se juega en minutos: ¿estás viendo a tiempo lo que pasa en tus anaqueles?

La falta de disponibilidad en anaquel sigue siendo el principal motivo de pérdida de ventas en jornadas de alta demanda, según especialistas en retail.

El Black Friday se ha consolidado como uno de los momentos más relevantes para el consumo en México, con un crecimiento constante en la participación de supermercados y cadenas de retail que buscan capitalizar el aumento en la demanda.

Este año, especialistas del sector proyectan que las ventas podrían superar los 220,000 millones de pesos, lo que representaría un incremento de entre 10% y 20% respecto a 2024, impulsado por el auge del comercio electrónico y las estrategias combinadas entre canales digitales y físicos.

El reto, sin embargo, no se limita a diseñar promociones atractivas. Durante jornadas de alta presión comercial, factores como la disponibilidad de producto en anaquel, la rotación de inventarios y la correcta ejecución promocional se convierten en determinantes para el éxito de las empresas.

Experiencias de años anteriores muestran que uno de los principales motivos de pérdida de ventas en estas fechas es la falta de producto en el momento y lugar donde el cliente lo busca.

En este contexto, la tecnología se posiciona como un aliado estratégico. Plataformas de ejecución inteligente en punto de venta, basadas en inteligencia artificial y análisis predictivo, permiten a las empresas procesar datos en tiempo real, identificar quiebres de stock o errores de exhibición y generar alertas inmediatas para que los equipos reaccionen antes de perder una venta.

Esto no solo reduce pérdidas invisibles, sino que también mejora la experiencia del consumidor, quien encuentra el producto disponible y visible en el anaquel.

La diferencia entre ganar o perder una venta muchas veces está en la capacidad de reacción del equipo en tienda. Durante el Black Friday, millones de pesos se juegan en cuestión de horas: si el producto no está en el anaquel, simplemente no se vende.

Los principales retos para las marcas en estas fechas incluyen quiebres de stock, falta de foco operativo en días críticos, escasa visibilidad de lo que ocurre en tienda y planeación débil del surtido y promociones. Ante este escenario, herramientas digitales de ejecución automatizada permiten anticipar la demanda, priorizar tareas y responder con agilidad a la dinámica del consumidor.

Teamcore se presenta como una solución estratégica para enfrentar estos desafíos, ofreciendo visibilidad inmediata en punto de venta, priorización de tareas y ejecución automatizada con el apoyo de inteligencia artificial. Con ello, las empresas pueden maximizar ventas, reducir quiebres y responder con agilidad a la dinámica del consumidor.

Hoy, más que nunca, las marcas necesitan inteligencia para competir. El Black Friday no se gana solo con promociones atractivas: se gana con ejecución precisa, asegurando que cada producto esté en el lugar y momento correctos.