Blog - Addictware

Temporada navideña: Momento ideal para captar usuarios con alta intención de compra para el Mundial 2026

La personalización probada de antemano durante periodos como el fin de año se traduce en audiencias más receptivas, capaces de generar un mayor ROI que las estrategias estáticas.

En el ecosistema del marketing de resultados, cada clic representa una oportunidad única de crecimiento. Las pruebas creativas dinámicas (DCT) son la herramienta ideal para comprender y optimizar el comportamiento de los consumidores, especialmente durante las temporadas altas, como las fiestas de fin de año, en donde, de acuerdo con The Bazaar Voice, se prevé que 23% de los usuarios comenzarán sus compras navideñas antes de lo habitual.

El objetivo es convertir esta temporada festiva en un laboratorio estratégico en el que las marcas puedan experimentar con modificaciones en tiempo real basadas en datos automáticos, con el objetivo de cautivar y conectar con usuarios con alta intención de compra. Estudios demuestran que las campañas que implementan la optimización dinámica creativa registran un aumento de hasta el 23.7% en las tasas de clics (CTR) e incremento promedio de 31.2% de engagement. Este enfoque no solo optimiza la inversión publicitaria, sino que también tiende un puente hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De ahí que, la personalización probada de antemano durante periodos como el fin de año se traduce en audiencias más receptivas, capaces de generar un mayor ROI que las estrategias estáticas.

Cuando se trata de llevar esta estrategia al siguiente nivel, el retargeting combinado eleva esta dinámica a un nivel de precisión orquestada. Al combinar múltiples tácticas de retargeting en un flujo coherente que aprovecha la época navideña, las marcas pueden aprovechar 57% de los compradores que consideran que las alertas sobre ofertas de productos en los que han mostrado interés son extremadamente útiles durante esta temporada.

Ya no se trata de esfuerzos aislados, sino de contar con una estrategia integral: segmentos de audiencia detallados basados en datos que pueden reorientarse con ofertas de temporada que miran hacia el futuro, como promociones de regalos deportivos combinadas con avances de eventos futbolísticos. Esto no solo recupera los carritos abandonados, sino que también construye narrativas progresivas hacia la Copa del Mundo.

Los datos revelan que el retargeting dinámico durante la temporada alta aumenta las conversiones en un 150%, lo que demuestra que es más eficaz que los anuncios gráficos habituales, especialmente cuando se centra en audiencias de alto valor que ya han interactuado con contenidos navideños. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta ventaja competitiva se materializa en un ROI superior sostenido, ya que los usuarios adquiridos en el cuarto trimestre responden con mayor entusiasmo a las campañas posteriores, convirtiendo eventos como la Navidad o el Año Nuevo en catalizadores.

Al mantener una narrativa coherente, con mensajes que evolucionan desde la calidez navideña hasta la motivación de Año Nuevo y el entusiasmo por el fútbol, las marcas no solo se mantienen conectadas con el público, sino que también amplifican su impacto. Así, el final de 2025 se erige como el campo de pruebas definitivo: los conocimientos adquiridos aquí, desde las tasas de clics hasta los patrones de retargeting, no solo definen el rendimiento inmediato, sino que también orquestan el marcador ganador cuando suene el silbato inicial en 2026.

Un enfoque proactivo, que combine la optimización autónoma de Albert.ai con la precisión del DSP de Zoomd, transforma las interacciones generadas durante la temporada navideña en lealtad a largo plazo, impulsando la adquisición de usuarios en eventos a gran escala, como la Copa Mundial de la FIFA 2026.