Tecnología, arte y diseño se fusionan en la casa más creativa del año

La innovación y el diseño mexicano se encontraron nuevamente en Design House, el corazón de Design Week México 2025, donde LG Electronics participó como aliado del evento para reinterpretar el concepto de hogar contemporáneo a través de la integración entre tecnología, arte y estilo de vida.

En su 17ª edición, Design Week México (DWM) celebró el talento nacional con una casa intervenida por algunos de los más reconocidos arquitectos e interioristas, llamada Design House bajo el lema “Diseñado en México”, convirtiéndose en el evento más relevante del calendario cultural y creativo de la Ciudad de México. Ahí, LG presentó una experiencia inmersiva que combina la tecnología de vanguardia con la estética del diseño mexicano, transformando los espacios de la Design House en un escaparate de lujo donde la innovación inteligente se vive y se siente.

Los estudios de arquitectura y diseño participantes transformaron los espacios de una residencia en Lomas de Chapultepec en un recorrido sensorial donde la tecnología cobra vida.

Espacios que inspiran: el arte de vivir con tecnología

Cada habitación de la Design House 2025 reveló un concepto diferente, si bien toda la casa estuvo diseñada bajo el principio de “Diseñado en México, cada espacio tuvo su propia esencia inspirada en diferentes aspectos que recordaron la magia que existe en cada rincón en el país y de las decoraciones típicas de una casa mexicana.

Entre los proyectos más destacados se encuentran:

Estudio C Cúbica, que presentó una cocina intervenida con el refrigerador LG MoodUP™, cuyas puertas cambian de color y se sincronizan con la música, creando una atmósfera dinámica y emocional. Este espacio se ubicó en el patio de la casa, junto a una fuente folklórica y tradicional de las casas de los tiempos del Porfiriato.

Workshop Studio, que integró Signature Kitchen Suite en la cocina principal de la casa, inspirada en la corriente brutalista con un mix mexicano para reinterpretar la experiencia culinaria con elegancia y precisión, exhibiendo hornos, cavas y parrillas inteligentes diseñadas para los foodies contemporáneos.

Taller Maya y Esrawe Studio, que fusionó diseño artesanal y tecnología sustentable con la línea LG WashTower™ -lavadora y secadora en un solo cuerpo-, destacando la belleza del acero y la eficiencia del espacio. En el espacio de lavandería en la casa se vieron remarcados el estilo colonial mexicano con un diseño colorido y con mosaico.

En el área de entretenimiento, LG OLED evo convirtió las paredes en lienzos vivos, mientras los bocinas XBOOM acompañaron la experiencia con sonido envolvente, integrando arte, música y diseño en perfecta armonía.

Cada espacio rindió homenaje a la creatividad mexicana, al estilo clásico y colonial mexicano reinterpretando materiales locales, iluminación ambiental y texturas naturales con la sofisticación tecnológica que distingue a LG.

Diseño, arte y tecnología con propósito

La colaboración entre LG y Design Week México representó una visión compartida: elevar la experiencia del diseño a través de la innovación responsable.

Cada electrodoméstico de LG y cada pieza Signature Kitchen Suite cumple una función, pero también se integra al entorno como un objeto de deseo, redefiniendo la estética del hogar y el bienestar cotidiano.

“Creemos que el diseño no solo embellece los espacios, sino que mejora la forma en que vivimos. En esta edición de Design House, mostramos cómo la tecnología puede inspirar emociones, creatividad y conexión humana”, explicó Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

En el corazón de Design House, Life's Good fue el principio rector que moldea cada innovación. Es aquí donde la visión de un futuro más optimista se materializa a través de la estética, la funcionalidad intuitiva y la experiencia de usuario, asegurando que cada producto no solo sea visualmente atractivo, sino que también simplifique y enriquezca la vida diaria. Así, cada diseño es una promesa tangible de que, con LG, la vida es verdaderamente buena.

Compromiso con la sostenibilidad y la comunidad

LG y Design Week México comparten un fuerte compromiso con el diseño socialmente responsable y las acciones climáticas. En este sentido, LG participará activamente en la agenda de sostenibilidad de DWM, destacando la eficiencia energética de sus productos y promoviendo el diálogo sobre el upcycling y la redefinición de espacios de lujo con tecnología consciente.