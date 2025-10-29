Blog - Addictware

La inteligencia artificial y los datos impulsan la nueva era de la banca personalizada y segura

La IA puede transformar desde la evaluación crediticia hasta la gestión de reclamaciones, siempre con transparencia, justicia y control.

El sector de servicios financieros se encuentra en una rápida evolución, por lo que los datos se convierten en el motor que da una ventaja competitiva, ya sea para optimizar las decisiones de inversión, detectar fraudes en tiempo real, personalizar las experiencias bancarias o garantizar el cumplimiento de normativas en constante cambio. Es por esto que las organizaciones dependen de la capacidad de recopilar, analizar y actuar sobre los datos con rapidez y a gran escala.

Sin embargo, muchas instituciones de servicios financieros siguen estando limitadas por sistemas heredados, datos aislados y capacidades analíticas limitadas, factores que ralentizan la innovación y debilitan la capacidad de respuesta del mercado. La necesidad es clara: modernizar el entorno de datos y aprovechar los análisis avanzados para liberar valor en toda la empresa.

En este escenario, ayudamos a bancos e instituciones financieras a convertir sus datos en una ventaja competitiva. Su estrategia se apoya en cuatro pilares que impulsan la rentabilidad, reducen riesgos y mejoran la experiencia del cliente.

1. Hiperpersonalización que genera valor. Al integrar la información de distintas fuentes, desde los sistemas bancarios hasta las plataformas de atención al cliente, las instituciones logran una visión completa de cada usuario. Con ello, los asesores pueden ofrecer productos y servicios a la medida, basados en hábitos, necesidades y comportamientos reales, ya sea individuales o empresariales.

2. Seguridad y prevención de fraude en tiempo real. Gracias a soluciones basadas en IA y análisis predictivo, las transacciones sospechosas pueden detectarse en milisegundos. Por ejemplo, una migración a la nube realizada por Orion permitió reducir los tiempos de respuesta de horas a segundos, mejorando notablemente la protección ante fraudes.

3. Operaciones más rápidas y eficientes. Migrar los sistemas de datos a plataformas en la nube permite reducir costos y acelerar los procesos internos. En un proyecto reciente, un banco redujo el tiempo para obtener reportes de riesgo de 48 horas a solo 15 minutos.

4. Cumplimiento normativo sin fricciones. En un sector altamente regulado, Orion ayuda a las instituciones a mantener sus datos listos para auditorías y en conformidad con normativas internacionales. Gracias a la automatización y la gobernanza de datos, un banco global redujo 60% los errores en sus reportes y generó informes de cumplimiento 40% más rápido.

El sector financiero mexicano está hambriento de soluciones que le permitan innovar de forma segura. Nuestro enfoque combina velocidad y responsabilidad. La IA puede transformar desde la evaluación crediticia hasta la gestión de reclamaciones, siempre con transparencia, justicia y control. Eso es lo que realmente impulsa la confianza y el crecimiento sostenible.

Con experiencia en modernización de datos y el uso de plataformas líderes como Microsoft Fabric y Snowflake, Orion automatiza hasta 70 % del proceso de migración, reduciendo riesgos y tiempos de implementación.

A nivel regional, la transformación mediante IA y datos ya está generando resultados concretos: según un informe de Intel Corporation-Foundry, 54% de las instituciones financieras de América Latina invierten en IA principalmente para “mejorar la experiencia del cliente, y el 42 % lo hace para mejorar la gestión de riesgo y detección de fraude. Asimismo, se proyecta que el mercado de IA generativa en servicios financieros para la región pasará de unos USD 150 millones en 2024 a más de USD 1.100 millones hacia 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) cercana a 41%. Esto reafirma que las instituciones que implementan estos pilares hoy no sólo mejoran su competitividad, sino que se posicionan para liderar la banca del futuro basada en confianza digital, personalización masiva y control de riesgos.