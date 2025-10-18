Blog - Addictware

Roku celebra 10 años en México

Con todas sus innovaciones, la empresa mantiene su compromiso de ofrecer la mejor experiencia de streaming: sencilla, accesible y con gran cantidad de contenido.

¡Roku está de fiesta! Este 2025 celebra diez años de presencia en México y una trayectoria dedicada a transformar la forma en que los hogares mexicanos disfrutan del streaming. Desde nuestra llegada en 2015, cuando México se convirtió en el primer país en traer nuestros productos a Latinoamérica, compartimos y celebramos contigo cómo ha revolucionado la manera de ver televisión a través de su sistema operativo en reproductores y televisores Roku. Estamos presentes en más de 90 millones de hogares a nivel global en la primera semana de enero de 2025.

Nuevos reproductores y Roku TV

¿Sabías que Roku es pionero en el diseño de los conocidos "sticks" de streaming? Desde el lanzamiento del primer reproductor en México hace 10 años al día de hoy, hemos redefinido continuamente el streaming, introduciendo desde el Roku 1 y Roku 2, hasta innovaciones como los nuevos Roku Streaming Stick y el Roku Streaming Stick Plus lanzados en junio de 2025, que llegaron para sustituir al Roku Express y Roku Express 4K, con un diseño renovado y un rendimiento aún más intuitivo para los amantes del streaming.

Siempre hemos tenido la visión de cambiar la manera en que ves la televisión. Así fue como en 2017, lanzamos por primera vez en México, Roku TV, televisores de terceros que incorporan el sistema operativo de Roku y fue en 2019 donde lanzó en México sus primeros modelos de Roku TV, siendo TCL una de las primeras marcas en apostar por ello.

Gracias al diseño tan sencillo del sistema operativo de Roku, es lo que ha llevado a Roku TV a estar en más de 30 marcas en más de 15 países y en el caso específico de México, al día de hoy existen 15 marcas que incorporan el sistema operativo de Roku: Sharp, Philips, JVC, HKPro, Sansui, Polaroid, RCA, ATVIO, SPECTRA, Daewoo, Aiwa, InFocus, onn., y Hyundai Electronics. Existen modelos compactos de 24″ y 32″ en HD, hasta pantallas gigantes de 75″ y 86″ con resolución 4K y QLED para una experiencia de cine en casa con tecnologías como HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, actualizaciones automáticas y un control facilísimo de usar.

Los reproductores y televisores Roku siempre han ofrecido una experiencia de visualización de primera: una interfaz sencilla, una navegación fluida y un compromiso con la excelencia que le permite a Roku seguir siendo el sistema operativo de TV número 1 en ventas en y México.

The Roku Channel, hogar del entreteimiento gratuito

Desde que llegó a México en 2022, The Roku Channel no ha parado de crecer. Hoy ya es uno de los principales referentes en el mundo del contenido gratuito por streaming (el famoso formato FAST). ¿La razón? Tiene de todo: más de 85 canales y más de 60,000 títulos que van desde noticias en vivo y música, hasta películas, series, incluyendo Roku Originals, deportes, estilo de vida y mucho más, con historias que emocionan, conectan y celebran el cine internacional y hecho en México.

Lo más reciente: La Zona de Deportes

¡Se acabó el andar buscando por todos lados! Si eres aficionado al deporte, el 21 de julio de 2025, Roku lanzó en México la Zona de Deportes dentro de la plataforma. Este shortcut en el menú principal de Roku facilita la búsqueda de los partidos de tus equipos favoritos de fútbol soccer, fútbol americano, baloncesto, béisbol, entre otros deportes. Dentro de la Zona de Deportes puedes encontrará fácil y rápido qué app de streaming (ya sea de suscripción o gratuita) transmite el juego.

Con todas estas innovaciones, Roku mantiene su compromiso contigo de ofrecer la mejor experiencia de streaming: sencilla, accesible y con todo el contenido que adoras.

¡Gracias por estos 10 años y por los muchos más que vendrán llenos de innovación y streaming!