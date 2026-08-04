Coaching para convertir las reformas a la Ley Federal del Trabajo en una ventaja

La reducción de la jornada laboral y las nuevas reformas exigen un cambio cultural en las empresas; el coaching organizacional impulsa la adopción del cambio.

El país vive un importante periodo de ajustes en materia laboral que, aunque con las reformas se busca beneficiar a las y los trabajadores mexicanos, están invitando a las compañías a evolucionar, las cuales deberán adoptar las medidas aprobadas fortaleciendo su competitividad y sostenibilidad. El coaching organizacional emerge como una alternativa para facilitar la transición y potenciar los beneficios que estas transformaciones pueden generar.

¿Qué hay (o promete haber) de nuevo en la Ley Federal del Trabajo (LFT)?

Tras la publicación oficial del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cronograma de reducción de la jornada laboral, sin afectar salarios y prestaciones, ya es obligatorio. Éste arrancará formalmente con el límite de 46 horas semanales a partir del 1 de enero de 2027, y mantendrá disminuciones anuales progresivas de dos horas hasta llegar a las 40 horas en 2030.

A este cambio se le suman la ya vigente "Ley Silla", así como otras iniciativas pendientes de discusión y votación como la del derecho a la desconexión digital para salvaguardar la salud mental de los empleados mexicanos, el home office preventivo por contingencias climáticas o la ampliación de licencias de paternidad y duelo.

Modificar los contratos y registrar nuevas jornadas no es solo un proceso técnico, es también una oportunidad para evolucionar la cultura organizacional fortaleciendo la gestión humana y el liderazgo del cambio. Es necesario dotar a las empresas de herramientas que favorezcan la adaptación y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, facilitando la transición hacia esquemas laborales más eficientes sin perder competitividad.

Coaching como herramienta ante las nuevas leyes

El coaching organizacional ayuda a transformar la obligatoriedad legal en competencia estratégica al:

Ayudar a redefinir el concepto de productividad. Una semana laboral más corta obliga a eliminar las ineficiencias. El coaching ayuda a los líderes a transicionar del modelo clásico de "horas-silla" hacia una gestión orientada a resultados. De esta forma, es posible identificar y optimizar procesos redundantes o reuniones innecesarias que consumen el tiempo efectivo, así como entrenar a los equipos en metodologías de priorización. Fortalecer una cultura de equilibrio y compromiso. El derecho legal a no responder correos o llamadas fuera de horario puede representar un ajuste importante frente a hábitos muy arraigados. El coaching abre espacios seguros de diálogo para transformar la resistencia en acuerdos de equipo. Además, permite al colaborador gestionar el temor a ser percibido como "descomprometido" y ayuda al líder a establecer límites claros de comunicación sin caer en el micromanagement. Mantener el compromiso. El coaching permite alinear la cultura interna y mantener el compromiso de los colaboradores frente a las transformaciones estructurales. Cuando las reglas cambian drásticamente, la necesidad de adaptación puede generar preguntas y expectativas que requieren acompañamiento. Al procesar las nuevas normativas a través del coaching, el personal asimila las reformas no como una amenaza, sino como una evolución cultural que equilibra la eficiencia con el bienestar.

La reducción de la jornada laboral y otras propuestas de reforma a la LFT no son (o serán) opcionales. Las empresas que aborden esta transición únicamente desde el cumplimiento legal podrán desaprovechar oportunidades de evolución cultural; sin embargo, al integrar el coaching, es posible fortalecer la adaptación continua y convertir una imposición legislativa en una optimización real de la cultura del trabajo.