Para prevenir incidentes y cuidar de tus seres queridos, se comparte un Décalogo de prevención.
En las vacaciones se estima que casi 1 de cada 4 siniestros tiene lugar en la carretera, acorde con datos de HDI Seguros, que reportó que durante 2025 y abril de 2026, se presentaron 298,720 accidentes viales, de los cuales 73,708 (24.7%) ocurrieron en carretera. Ante estas cifras, la compañía recomienda a los viajeros que la prevención también debe de formar parte del equipaje.
Las estadísticas de HDI Seguros confirman que los meses de julio, agosto y septiembre muestran una tendencia al alza de percances carreteros, coincidiendo con las vacaciones de verano. 74.8% de los conductores involucrados en siniestros carreteros viajan en vehículos particulares, mientras que el 25.2% corresponde a empresas y flotillas.
HDI Seguros presenta el Decálogo de prevención, para tener un viaje seguro por carretera:
- Pon a punto tu vehículo: Antes de encender el motor, verifica la presión y estado de las llantas, frenos, niveles de aceite y fluidos. Realiza un mantenimiento preventivo.
- Planifica tu ruta a detalle: Traza con anticipación el recorrido, identifica casetas, paradas de descanso y puntos de carga o gasolineras, evitar improvisar.
- Prioriza el descanso: Evita la fatiga al volante durmiendo al menos 8 hrs la noche previa al viaje. Si durante el camino sientes cansancio, haz una parada segura para despejarte y relajar.
- Cinturón de seguridad: El uso del cinturón no es opcional ni exclusivo del conductor, todos los ocupantes del vehículo deben llevarlo abrochado en todo momento.
- Cero distracciones: Mantén la atención 100% en el camino. Evita contestar llamadas, revisar o enviar mensajes, así como comer mientras manejas.
- Respeta las señales y límites de velocidad: Sigue atentamente las indicaciones viales, mantén una velocidad adecuada y usa las direccionales con anticipación para realizar maniobras.
- Adáptate al clima: Con lluvia o neblina, reduce la velocidad, aumenta la distancia con otros vehículos y enciende las luces.
- Actúa con seguridad ante una avería: Si tu auto presenta alguna falla, dirígete con precaución hacia el acotamiento, enciende las intermitentes y coloca los triángulos o señales de seguridad.
- Precaución en zonas de obras: Al transitar por tramos en reparación, reduce el paso de inmediato y atiende la señalización específica del personal de obra.
- Mantén tus canales de emergencia listos: Guarda los números de asistencia y de tu aseguradora en tu celular, asegúrate de llevar suficiente batería (o un cargador para auto) y considera compartir tu ubicación en tiempo real con algún familiar.