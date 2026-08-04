1 de cada 4 accidentes viales suceden en carretera: HDI Seguros

Para prevenir incidentes y cuidar de tus seres queridos, se comparte un Décalogo de prevención.

En las vacaciones se estima que casi 1 de cada 4 siniestros tiene lugar en la carretera, acorde con datos de HDI Seguros, que reportó que durante 2025 y abril de 2026, se presentaron 298,720 accidentes viales, de los cuales 73,708 (24.7%) ocurrieron en carretera. Ante estas cifras, la compañía recomienda a los viajeros que la prevención también debe de formar parte del equipaje.

Las estadísticas de HDI Seguros confirman que los meses de julio, agosto y septiembre muestran una tendencia al alza de percances carreteros, coincidiendo con las vacaciones de verano. 74.8% de los conductores involucrados en siniestros carreteros viajan en vehículos particulares, mientras que el 25.2% corresponde a empresas y flotillas.

HDI Seguros presenta el Decálogo de prevención, para tener un viaje seguro por carretera: