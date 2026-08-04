MERGE abre las inscripciones de Startup Contest 2026

Las startups Web3 seleccionadas podrán presentar sus proyectos ante inversores, fondos y líderes de la industria

MERGE abrió las inscripciones para Startup Contest 2026, iniciativa que busca identificar y dar a conocer a startups innovadoras del ecosistema blockchain y Web3 de Europa y Latinoamérica.

La competencia está patrocinada por la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Tritemius y realizará la fase final en septiembre en Madrid, momento en que las startups seleccionadas accederán al Startup Track de MERGE Madrid 2026, para presentar sus proyectos ante más de 100 inversores, fondos de capital riesgo, corporaciones y actores estratégicos del sector, como Outlier Ventures, Lanzadera, Wayra y Wise3 Ventures.

Paula Pascual, fundadora de MERGE, comentó que Europa y Latinoamérica viven un momento de gran creatividad e innovación y que desean que la competencia Startup Contest sea el espacio donde los proyectos más prometedores conecten socios estratégicos para ayudarles a acelerar su crecimiento.

Las startups interesadas pueden presentar su candidatura hasta el próximo 6 de septiembre. Los proyectos deben tener menos de cuatro años de antigüedad, haber captado menos de 5 millones de euros de financiación y desarrollar soluciones nativas dentro del ecosistema Web3.

Las cuatro categorías de concurso son:

Finanzas descentralizadas (DeFi), Pagos y Stablecoins

IA Descentralizada e Infraestructuras descentralizadas (DePIN)

Tokenización de activos del mundo real (RWA)

Web3 y Entretenimiento

Las startups seleccionadas participarán en la final presencial el 21 de septiembre en Madrid

Asimismo, tienen la posibilidad de acceder a premios valorados en más de 50,000 euros, y los proyectos finalistas formarán parte del programa oficial de MERGE Madrid 2026, que se celebrará del 27 al 29 de octubre en la Bolsa de Madrid y el Palacio de Cibeles.

Los interesados en inscribirse, pueden acceder aquí