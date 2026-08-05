Aunque TikTok es el favorito para descubrir productos, las tiendas son decisivas

El consumidor ya no elige entre el entorno digital o la tienda física; utiliza ambos de manera complementaria.

Las redes sociales están transformando la forma en que las nuevas generaciones descubren productos y marcas, pero no han desplazado a las tiendas físicas. De acuerdo con el más reciente análisis de Worldpanel by Numerator, ambos canales hoy se complementan dentro del proceso de decisión, obligando a las marcas a construir estrategias capaces de conectar la experiencia digital con el punto de venta.

El estudio muestra que los consumidores menores de 35 años concentran 48% de las ocasiones de consumo y generan 53% del crecimiento del mercado mexicano, convirtiéndose en el segmento que está redefiniendo la manera en que las empresas construyen preferencia y fortalecen la relación con sus compradores.

El descubrimiento de productos cambia, pero las tiendas conservan su relevancia

Entre los consumidores de 10 a 17 años, TikTok ya representa uno de los principales espacios para descubrir nuevas marcas, con 51%, mientras que las tiendas físicas mantienen una participación prácticamente equivalente (49%). En el segmento de 18 a 25 años, la red social alcanza 52%, pero las tiendas físicas continúan siendo el canal más mencionado, con 56%.

Este comportamiento confirma que el recorrido de compra dejó de ser lineal. Hoy los consumidores combinan canales digitales y físicos para descubrir, comparar y finalmente decidir qué comprar, por lo que la experiencia dentro del punto de venta mantiene un papel estratégico para las marcas.

El consumidor ya no elige entre el entorno digital o la tienda física; utiliza ambos de manera complementaria. Las redes sociales generan descubrimiento, mientras que el punto de venta continúa siendo un espacio determinante para construir confianza y concretar muchas decisiones de compra.

Los consumidores jóvenes también transforman la forma de comprar

La influencia de las nuevas generaciones va más allá del descubrimiento de productos. En México existen 811 millones de ocasiones de consumo, de las cuales 206 millones corresponden a consumidores de entre 10 y 25 años, mientras que los hogares encabezados por personas menores de 34 años financian 60.7% del crecimiento de su gasto mediante tarjeta de crédito o crédito retail. Al mismo tiempo, este segmento impulsa el crecimiento de las marcas propias y del ecommerce.

Los consumidores de 10 a 25 años muestran menos interés por temas como propósito de marca, responsabilidad social o impacto ambiental y están también menos dispuestos a pagar por marcas que se alineen con sus valores, esto obliga a las empresas a redefinir estrategias para conectar con estas generaciones, que son más prácticos, ya que para ellos lo relevante es que el producto cumpla con su propósito y sea de buena calidad, sin dejar de considerar la influencia de Tik Tok, amigos e influencers.

Las nuevas generaciones están redefiniendo el consumo, no porque sustituyan unos canales por otros, sino porque integran múltiples puntos de contacto antes de decidir; además, los valores tradicionales con los cuales se construyeron las grandes marcas dejan de ser relevantes para ellos, lo cual obliga a redefinir estrategias para conectar con éstas antes de que sea demasiado tarde.