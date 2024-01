Las 5 tendencias para los anunciantes, Amazon Ads

De acuerdo con estudios y comportamiento de las audiencias, se prevé que se utilice mayor IA generativa, Streaming TV e interactividad publicitaria.

Amazon Ads presenta las tendencias que marcarán la industria de la publicidad en este 2024, que incluyen desde la aplicación de la IA generativa a gran escala y la evolución del panorama de streaming TV, hasta la desaparición de las cookies de terceros. La empresa comparte su visión sobre cómo la innovación ayudará a las marcas grandes y pequeñas a ofrecer mejores experiencias publicitarias a sus audiencias y tener mejores resultados en sus campañas.

Las tendencias que se visualizan para este año son:

La IA generativa redefinirá el desarrollo creativo. En 2024, la IA generativa se convertirá en una herramienta creativa que los anunciantes usará diariamente. Los estudios de Gartner . En 2024, la IA generativa se convertirá en una herramienta creativa que los anunciantes usará diariamente. Los estudios de Gartner [1] lo corroboran: 63 % de los líderes de marketing tiene previsto invertir en soluciones de IA generativa en los próximos dos años.

En una encuesta realizada en marzo de 2023, Amazon Ads descubrió que entre los anunciantes que no podían crear campañas exitosas, casi 75%[2] citaba la producción de creatividades publicitarias y la elección de un formato creativo como sus mayores retos. La IA generativa ayudará a los anunciantes a producir, de forma eficiente, imágenes temáticas de la marca a escala, mejorando sus capacidades creativas y agilizando el proceso.

Para ayudar a los anunciantes a capitalizar los beneficios de la IA generativa, Amazon Ads lanzó la generación de imágenes para anunciantes estadounidenses para sus campañas de Sponsored Brands. La herramienta es una solución de IA generativa diseñada para eliminar las barreras creativas y permitir a las marcas producir imágenes de estilo de vida que ayuden a mejorar el rendimiento de sus anuncios.

Marcas de todos los tamaños adoptan el Streaming TV. 2024 será el año en el que el Streaming TV se convierta en una pieza estándar en el kit de herramientas de las pequeñas y medianas empresas. Con un número creciente de proveedores de Streaming TV (STV) que lanzan opciones de publicidad de autoservicio . 2024 será el año en el que el Streaming TV se convierta en una pieza estándar en el kit de herramientas de las pequeñas y medianas empresas. Con un número creciente de proveedores de Streaming TV (STV) que lanzan opciones de publicidad de autoservicio [3] , así como nuevas herramientas de tecnología publicitaria que ayudan al desarrollo creativo, las PyME’s utilizarán la publicidad en Streaming TV a escala para ayudar a impulsar sus objetivos de negocio.

Para las marcas que buscan llegar y captar audiencias de streaming relevantes a escala, a partir de principios de 2024, los programas y películas de Prime Video incluirán anuncios limitados. Los anuncios en contenidos de Prime Video se introducirán en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, seguidos de Francia, Italia, España, México y Australia. Prime Video Ads es la última incorporación a la oferta de Streaming TV de Amazon Ads, que incluye Amazon Freevee, deportes en directo, como Thursday Night Football y la UEFA Champions League (en determinadas regiones), entretenimiento en directo en Twitch, las principales aplicaciones de televisión y cadenas de televisión, y canales de Fire TV.

Los anunciantes recurrirán cada vez más a las salas blancas (clean rooms) para planificar, optimizar y medir el impacto de sus campañas. Planificar, activar y medir qué campañas y creatividades son eficaces para llegar a esos clientes sigue siendo un reto. Para muchas marcas, la respuesta ha sido el uso de salas blancas. Gracias a ellas, los anunciantes han podido descubrir nuevas audiencias e insights que les ayudan a optimizar la inversión publicitaria. En 2024, se espera que la adopción de esta tecnología aumente a medida que los anunciantes buscan reunir y analizar, de forma segura, información procedente de fuentes dispares, incluidas las suyas y las de terceros, con la flexibilidad necesaria para generar perspectivas de marketing personalizadas. 64% . Planificar, activar y medir qué campañas y creatividades son eficaces para llegar a esos clientes sigue siendo un reto. Para muchas marcas, la respuesta ha sido el uso de salas blancas. Gracias a ellas, los anunciantes han podido descubrir nuevas audiencias e insights que les ayudan a optimizar la inversión publicitaria. En 2024, se espera que la adopción de esta tecnología aumente a medida que los anunciantes buscan reunir y analizar, de forma segura, información procedente de fuentes dispares, incluidas las suyas y las de terceros, con la flexibilidad necesaria para generar perspectivas de marketing personalizadas. 64% [4] de las empresas que aprovechan la tecnología de preservación de la privacidad ya utilizan salas blancas. En 2024 este número aumentará, con 85% que ya está considerando el uso de esta tecnología [5]

Amazon Marketing Cloud (AMC) es una solución de sala blanca que permite a los anunciantes agregar señales y crear las consultas más relevantes para su negocio; ayuda a las marcas a mejorar su conocimiento sobre las rutas de compra, conectar puntos entre las tiendas de Amazon y los dominios minoristas propios o crear informes personalizados para identificar la participación de los usuarios en distintos canales, estrategias y dispositivos.

Los modelos avanzados de machine learning impulsan la relevancia. La forma en que las marcas lleguen a su público en el futuro será completamente diferente a la actual. Esto, aunado a una base de consumidores cada vez más cautelosos a la hora de gastar . La forma en que las marcas lleguen a su público en el futuro será completamente diferente a la actual. Esto, aunado a una base de consumidores cada vez más cautelosos a la hora de gastar [6] , hace que sea más comprensible la preocupación de los anunciantes [7] sobre el potencial de sus futuras campañas para conectar con audiencias relevantes.

Para superar estos retos sin dejar de alcanzar los objetivos de rendimiento incremental, los anunciantes deben centrarse en seguir siendo relevantes, preservar la integridad de la información y seguir dando prioridad a la confianza del cliente. Una de las formas en que los anunciantes lo conseguirán es mediante la adopción de soluciones basadas en modelos que permitan comprender de manera informada a la audiencia y, al mismo tiempo, que ofrezcan resultados.

Los nuevos modelos de machine learning analizan una serie de señales para ayudar a los anunciantes a predecir y llegar a audiencias muy relevantes con una rentabilidad óptima.

Los anuncios interactivos ayudarán a los anunciantes a captar al público de nuevas formas. La publicidad interactiva representará una oportunidad para que las marcas destaquen e impulsen el compromiso de los consumidores. Los anuncios interactivos, disponibles tanto en Streaming TV como en los anuncios de audio, permiten a los consumidores añadir sin problemas (o fácilmente) artículos a un carrito de compra o recibir más información sobre un producto; simplemente utilizando su mando a distancia, escaneando un código QR en pantalla o hablando con el dispositivo conectado que ha emitido el anuncio.

Para los anunciantes que dan el paso hacia la publicidad interactiva, el éxito es claro. Los anunciantes pueden utilizar la gama de anuncios interactivos de Amazon Ads en vídeo, audio y dispositivos para crear experiencias de compra únicas que faciliten pasar de un video, podcast o álbum, a la compra. Comandos sencillos como "Añadir al carrito", "Añadir a la lista" o "Comprar ahora", un clic o el escaneo de un código QR transforman el consumo tradicional de anuncios.

