Nuevas prácticas innovadoras de IntelligentCore para acelerar el éxito del negocio 5G

La 5.5G crea un nuevo valor empresarial en áreas como la conexión de las personas, el Internet de las Cosas (IoT) y el Internet de los Vehículos (IoV), apoyando a innumerables industrias en su avance hacia un mundo inteligente.

Huawei anunció sus prácticas innovadoras de IntelligentCore, con las que ofrece referencias para que los operadores construyan redes inteligentes, simplificadas y flexibles, estimulen la innovación de los servicios, permitan la monetización de la experiencia y aceleren el éxito del negocio 5G.

George Gao, presidente de la línea de productos Cloud Core Network de Huawei, compartió “Los operadores han trasladado su atención a las redes 5G de la construcción a las operaciones. Sin embargo, en esta coyuntura, se enfrentan a los retos de una flexibilidad de red inadecuada, experiencias de usuario homogéneas y aplicaciones obsoletas. Para ayudar a los operadores a navegar a través de estos desafíos, Huawei introdujo creativamente la inteligencia en las redes centrales y, además de esto, llevó a cabo una serie de prácticas innovadoras junto con los operadores. Estas prácticas potenciaron casi todos los aspectos de las redes core, desde los servicios de voz y video hasta la diferenciación de experiencias y la O&M inteligente. Con ello, Huawei ayudó a los operadores a mejorar eficazmente las experiencias de los usuarios y a monetizar mejor los servicios."

Las prácticas IntelligentCore de Huawei han mejorado las redes core 5G desde cuatro aspectos:

De las operaciones exclusivamente de voz a las operaciones de contenido: Huawei adopta un motor multimedia inteligente para potenciar la solución New Calling. El motor aprovecha una arquitectura de medios plug-in e integra el modelo inteligente New Calling, así como algoritmos de procesamiento gráfico y de video, con el fin de hacer realidad la inteligencia nativa de la red para el procesamiento de medios en profundidad. Con ello, Huawei ayudó a China Mobile a desarrollar un lote de servicios New Calling, que ofrecen entre 20% y 30% más de rendimiento que la media del sector y reducen la tasa de artefactos y congelación de fotogramas a menos de 0.5%. Una de sus principales ventajas es que los usuarios pueden obtener contenidos más ricos durante las llamadas y disfrutar de una experiencia de comunicación excepcional.

De 2D homogéneo a 3D distintivo: impulsada por un motor inteligente de conversión de 2D a 3D, la solución Vivision reduce significativamente los costos de producción de videos en 3D. Zhejiang Mobile fue el primero en adoptar esta solución y la ha utilizado con éxito para convertir automáticamente más de cien películas 2D en 3D, permitiendo a los usuarios obtener una experiencia de vídeo envolvente en distintos tipos de terminales. Esto ayudó a Zhejiang Mobile a aumentar tanto su base de usuarios como su ingreso promedio por usuario (ARPU).

De la monetización del tráfico a la monetización de la experiencia: Con tuberías de red inteligentes, la solución ITE de Huawei implementa la conciencia de servicio inteligente, el análisis de experiencia inteligente y la aceleración de programación inteligente para ayudar a los operadores a ofrecer y monetizar experiencias de usuario diferenciadas. Esta solución se ha puesto a prueba en Zhejiang Mobile, con resultados que demuestran que la solución no sólo duplica el ancho de banda para los servicios de TV en directo, sino que también reduce la latencia entre 25% y 45%.

De la respuesta pasiva a la prevención proactiva: La solución ADN de red core introduce tecnologías de vanguardia como el gemelo digital, el aprendizaje inteligente de modelos, la simulación inteligente de sobretensiones y la optimización inteligente de parámetros de control de flujo con el fin de identificar los riesgos de la red antes de que se conviertan en un problema. Impulsada por estas tecnologías, la solución de simulación y evaluación de conmutación DR de Huawei ha facilitado más de 10 simulacros cross-DC DR para millones de abonados de China Mobile.

Esto es sólo el principio de las ventajas que las redes core inteligentes ofrecerán a operadores y usuarios. Huawei continuará trabajando con los socios de la industria para hacer las redes más inteligentes, para hacer la inteligencia más orientada a la red, y para abrazar aún más el mundo inteligente. Juntos, construyamos una red central inteligente y preparada para el futuro, acelerando el crecimiento de las redes 5G, impulsando la innovación de servicios, maximizando el valor 5G para la industria y creando un mejor éxito empresarial 5G.

