Rosa Isela: “Gracias a la Fundación Forge soy empleada de una planta de alimentos en Irapuato, Gto., logré pasar los filtros de selección y formar parte de este equipo. Muchas empresas me cerraron las puertas antes de esta preparación, pero ahora cumplo mi sueño de trabajar en una planta industrial, ver cómo es el proceso de elaboración de alimentos y hoy vivo eso todos los días. Antes de conocer Forge, en casa vivía violencia familiar por parte de mi hermano y no tenía mucho apoyo de mis padres. Gracias a la beca de Fundación Forge para prepararme, pude mudarme a Irapuato, ser independiente y alejarme de un ambiente inestable y malo para mi persona”.

Ana María Armenta: “Forge para mi ha sido una ayuda enorme, ha sido más que un curso para el ámbito laboral, con mis referentes y mi tutora he tenido más amor propio, empoderamiento, confianza en mí misma, y amar; lo que en su momento consideraba cosas malas en mí, durante el curso he pasado varias adversidades como el fallecimiento de mi mamá y la complicación de ingresar a la Universidad, pero Forge me ha brindado herramientas y personas con las que puedo confiar y sé que me ayudaron a mejorar y no estancarme en un mal rato, sino utilizar esas herramientas para no dejarme caer y seguir adelante por mi y para los míos. En Forge tod@s son tus amigos, te apoyan, te comprenden, te motivan y lo más importante te respetan”.