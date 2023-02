77 % de los empleados mexicanos está entusiasmado con su empleo

Un informe de UKD devela que 44% de los trabajadores mexicanos se sienten comprometidos, apoyan a sus equipos y realizan un esfuerzo adicional en sus empleos.

The Workforce Institute de UKG analizó la relación que existe entre empleados y empleadores y de cómo se sienten los trabajadores mexicanos con la relación que tienen con su trabajo: 77 % de los empleados en México dicen que están “siempre” o “a menudo” entusiasmados con su trabajo (más que el promedio mundial del 66 %) pero también están en distintas etapas de su relación con sus empleadores. Los trabajadores mexicanos se identifican en diferentes categorías: 44% “estables” se sienten comprometidos, se preocupan por su trabajo, apoyan a sus equipos y, a menudo, realizan un esfuerzo adicional.

De acuerdo con el informe We Can Fix Work, 34% están “desencantados” (34%), se sienten contentos, les gusta su trabajo y lo hacen bien, pero han establecido límites entre el trabajo y su vida personal; 17% están en la etapa de “lunamieleros” y son quienes se sienten energizados por su situación laboral actual; mientras que 5% están “en la cuerda floja” (5%) y se sienten que no hacen nada o haciendo lo mínimo, y si tuvieran la opción, lo dejarían.

UKG destaca que casi 9 de cada 10 empleados en todo el mundo precisa que la pandemia los ayudó a darse cuenta de que hay cosas más importantes en la vida que el trabajo; en México e India, esta reflexión es más alta, con 95%; aunque el trabajo (34%) es una de las tres cosas más importantes en la vida de los mexicanos después de las relaciones familiares (59%) y la salud (45%).

Tres cuartas partes de los empleados alrededor del mundo (76%) señala que sus expectativas por cómo sus empresas los apoyan, aumentaron; y 70% reconsideran las cualidades que buscan en un empleador -esa cifra es mayor para los trabajadores mexicanos con 84%.

A pesar de que 77% de los encuestados en México están emocionados por su trabajo, el mismo porcentaje precisó que cambiaría de trabajo fácilmente y 44% destacó que si pudiera regresar el tiempo, elegiría una profesión completamente diferente.

La investigación resaltó que 54% considera que su empleo “es solo un trabajo” y lo hacen para cobrar un salario, marcar su hora de salida e irse a casa; 30% señaló que está en una carrera con metas y ambiciones específicas; 17% mencionó que está ahí por vocación, que le apasiona su trabajo, que le da propósito y significado.

Si bien los trabajadores mexicanos no parecen estar enamorados de su situación laboral, 92% mencionó que si ganaran la lotería, aún elegirían trabajar pero tal vez con horarios reducidos (28%) o buscando un empleo más significativo (25%).