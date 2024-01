EA SPORTS FC invita a votar por el Equipo del año!

Por primera vez los fans tendrán la oportunidad de votar por el primer XI de TOTY Femenino; así, la lista de nominados al TOTY incluye a más de 140 de los jugadores y jugadoras del 2023.

EA SPORTS FC anunció la lista oficial de nominados y nominadas al premio del Equipo del año o Team of the Year (TOTY), que incluye a los mejores jugadores y jugadoras de todo el mundo, dándole la oportunidad a los fanáticos de opinar sobre quién merece un lugar en los prestigiosos equipos de TOTY.

Con la introducción del XI Femenino, por primera vez, los fans podrán escoger entre 61 de las mejores futbolistas en el mundo. Incluyendo a la delantera del Chelsea, Sam Kerr, a las mediocampistas del Atlético de Madrid, Leicy Santos y Estefanía Banini, la arquera del Olympique Lyonnais, Christiane Endler, y la extremo izquierdo del Real Madrid, Linda Caicedo, entre muchas otras.

La lista final de nominados masculinos incluye a estrellas de portada de EA SPORTS FC 24, Erling Haaland, al delantero del Tottenham Hotspur, Son Heung-min, y también a jóvenes talentos como Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Florian Wirtz. Los nominados latinoamericanos incluyen a Lionel Messi (Inter Miami), Federico Valverde (Real Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), y Nicolás Otamendi (Benfica).

Los fans pueden encontrar la lista completa de nominados y enviar sus votos para el TOTY XI masculino aquí y para el TOTY XI femenino aquí a partir de hoy hasta el domingo 15 de enero a la 1:59 am MX / 2:59 am COL / 4:49 am AR-CL.

Las listas finales del TOTY masculino y femenino se revelará en EA SPORTS FC 24 el viernes 19 de enero. Para EA SPORTS FC Mobile, el listado del TOTY masculino se revelará dentro del juego a partir del jueves 25 de enero.

En seguimiento con la relación con Stats Perform y sus datos Opta, EA SPORTS FC le ha proporcionado a los fans información Opta para ayudarlos a analizar a los candidatos con estadísticas detalladas de la vida real y tomar la decisión sobre quién debería ser parte del TOTY XI. Por ejemplo:

Alvaro Morata anotó 16 goles de liga durante el 2023, su segunda mayor cantidad en un año mientras jugaba en las cinco grandes ligas europeas (20 goles en 2017).*

Virgil Van Dijk ganó 77% de sus duelos aéreos en la Premier League en 2023, el porcentaje más alto de cualquier jugador (mínimo 100 duelos aéreos concretados).*

Solo dos jugadoras tuvieron más goles y asistencias combinados que Sam Kerr (11 goles y 6 asistencias) en la WSL en 2023, con la australiana anotando o asistiendo cada 87 minutos.*

Selma Bacha participó directamente en más goles que cualquier otra defensora en la Division 1 Féminine en 2023 (10), con esas 10 siendo asistencias.*

*Los datos reflejan las Ligas y las competiciones de clubes nacionales, menos los torneos Europeos e Internacionales.

Además, el equipo del estudio de la UEFA Champions League Today de CBS Sports’, Kate Abdo, Jamie Carragher, Micah Richards y el analista invitado Alex Scott, condujeron un Kickoff Show seleccionando a sus respectivos TOTY XI masculinos con comentarios del mediocampista del Real Madrid Jude Bellingham y su TOTY XI femenino con el apoyo de la mediocampista española Alexia Putellas. Abdo y Carragher se enfrentaron a Richards y Scott para elegir a sus equipos TOTY XI masculinos, con Bellingham y Erling Haaland en la lista de jugadores. Putellas estuvo entre las primeras nominadas del TOTY XI femenino.

Revisa los Kickoff Shows de TOTY y los debates del equipo de CBS Sports:

TOTY XI Masculino – AQUÍ – a las 11 am MX / 12 pm COL / 2 pm AR - CL

TOTY XI Femenino – AQUÍ – a la 1 pm MX / 2 pm COL / 4 pm AR - CL

Jude vs Micah – AQUÍ – a las 2:30 pm MX / 3:30 pm COL/ 5:30 pm AR -CL

Nominados Masculinos

Arqueros:

Alisson

Ederson

Brice Samba

Gregor Kobel

Wojciech Szczęsny

Mike Maignan

Jan Oblak

Marc-André ter Stegen

Defensores

William Saliba

Trent Alexander-Arnold

Virgil van Dijk

Rúben Dias

John Stones

Dante

Jonathan Clauss

Marquinhos

Jeremie Frimpong

Grimaldo

Kim Min Jae

Mats Hummels

Lucas Martínez Quarta

Alessandro Bastoni

Federico Dimarco

Bremer

Theo Hernández

Giovanni Di Lorenzo

Nicolás Otamendi

Jules Koundé

Jesús Navas

Gayà

Mediocampistas:

Martin Ødegaard

Declan Rice

Bukayo Saka

Kaoru Mitoma

Mohamed Salah

Bernardo Silva

Kevin De Bruyne

Jack Grealish

Rodri

Bruno Guimarães

Heung Min Son

Jarrod Bowen

Alexandr Golovin

Ousmane Dembélé

Lee Kang In

Florian Wirtz

Granit Xhaka

Jamal Musiala

Leroy Sané

Julian Brandt

Vincenzo Grifo

Nicolò Barella

Federico Chiesa

Adrien Rabiot

Rafael Leão

Khvicha Kvaratskhelia

Domenico Berardi

Riyad Mahrez

Sergej Milinković-Savić

Pedri

İlkay Gündoğan

Aleix García

Jude Bellingham

Vini Jr.

Toni Kroos

Luka Modrić

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde

Takefusa Kubo

Delanteros:

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Randal Kolo Muani

Harry Kane

Loïs Openda

Serhou Guirassy

Lautaro Martínez

Victor Osimhen

Mehdi Taremi

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo

Antoine Griezmann

Álvaro Morata

Robert Lewandowski

Gerard Moreno

Lionel Messi

Nominadas Femeninas

Arqueras:

Christiane Endler

Mary Earps

Merle Frohms

Chiamaka Nnadozie

Jane Campbell

Defensoras: