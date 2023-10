Need for Speed Unbound: Pack Trick or Street Swag: disponible por $14.99 dólares, este paquete premium contiene el legendario MINI personalizado John Cooper Works Countryman '17, así como una variedad de obras de arte de diseño clásico inspiradas en el estilo estilo Rubber Hose de la era dorada de la animación americana. Los diseños se presentan en artículos que incluyen un paquete de ropa, una máscara de Cabeza de Esqueleto, un efecto de conducción, una bocina exclusiva y más.