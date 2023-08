Aún puedes divertirte en las Movistar Gaming Nights, tienes hasta el 31 agosto

Arena The Place To Play Movistar ofrece un paquete por $247 pesos para jugar tus videojuegos favoritos, y disfrutar de un hot dog, un refresco y unas palomitas naturales.

Movistar anunció “Movistar Gaming Nights” en la que los apasionados de los videojuegos podrán disfrutar de emocionantes partidas. Disponibl hasta el 31 de agosto, de lunes a jueves en cualquiera de sus sucursales, Arena The Place to Play Movistar abre sus puertas y lanza un paquete por solo $247 pesos las modalidades Versus Zone, una estación para dos personas con pantallas de 55’’ para jugar en consolas de Xbox, Playstation y Nintendo Switch; así como Next Level Zone, estaciones para una persona.

El paquete también incluye un hot dog (90 gr), un refresco (946 ml) y unas palomitas naturales (160 gr).