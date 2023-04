Ya está disponible EA SPORTS PGA TOUR

El videojuego incluye “Road to the Masters” y desafíos que se desarrollan en los cuatro Majors masculinos del golf.

Electronic Arts lanzó mundialmente EA SPORTS PGA TOUR para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de EA App, Steam y Epic Games Store. Este título llega con Road to the Masters que agrega desafíos, torneos en línea y equipos ligados al Masters. Asimismo, la exclusiva casa de los cuatro majors de golf masculino: el Masters Tournament, el PGA Championship, el U.S. Open Championship y The Open incluye 30 campos de golf en el lanzamiento, THE PLAYERS Championship, los Playoffs de la FedEx Cup, la Ladies Professional Golf Association (LPGA), y la nueva jugabilidad Pure Strike con ShortLink impulsado por CDW.

En el juego EA SPORTS PGA TOUR se ofrece la representación más precisa del Augusta National, la ubicación exacta de sus flores y árboles, sonidos de pájaros, el nuevo y rediseñado hoyo 13 conocido como “Azalea”.

En Road to the Masters, los jugadores pueden competir por una Chaqueta Verde en el famoso Augusta National y participar en retos como “Championship Moments” del Masters, en donde completarán misiones especiales inspiradas por el Torneo; así, los jugadores pueden probar sus habilidades en competencias en línea durante la temporada, obteniendo recompensas de la marca y equipando a sus golfistas personalizados con bastones y clubes oficiales.El título fue desarrollado por el motor Frostbite de EA y ofrece 30 campos de ensueño en el lanzamiento, como The Old Course en St Andrews Links, The Country Club, Pebble Beach Golf Links y Torrey Pines, permitiendo a los fans jugar en algunos de los más destacados destinos en resolución 4K. Asimismo, se diseñó usando drones, helicópteros con escáneres LiDAR personalizados y las Herramientas de Procedimiento de Terreno de última generación en Frostbite, cada campo incluye detalles que a jugadores les encantan. Además, para diseñarlo se aplicaron la fotogrametría y escáneres para crear representaciones precisas de los clubes, vegetación icónica, puentes, marcadores del tee, formaciones rocosas, y otros elementos dentro del campo.

Por otra parte, el sistema de jugabilidad Pure Strike, junto con ShotLink impulsado por CDW y TrackMan, facilita a los jugadores sentirse golfistas profesionales al agregar mecánicas fluidas de swing, un innovador comportamiento de la bola y dinámicas realistas, y se agrega un Modo Carrera sólido, modos en línea.

Tras el lanzamiento del juego, se agregarán nuevas actualizaciones de contenido junto con los momentos más importantes del golf, como los Majors, la FedEx Cup y la Ryder Cup; nuevos desafíos inspirados por sucesos históricos y actuales se anunciarán con la mecánica 3-Click Swing y cinco nuevos campos con los escenarios del major masculino de 2023, incluyendo Oak Hill Country Club, Los Angeles Country Club y el Royal Liverpool así como Olympia Fields y Marco Simone, en donde se llevará a cabo la Ryder Cup 2023.