LG lanza nuevos televisores OLED EVO

La línea 2024 de televisores LG OLED mejora la inmersión y experiencia de usuario gracias al rendimiento del procesador inteligente, ofreciendo imágenes, audio y mayor personalización.

LG Electronics (LG) presenta su nueva línea de televisores LG OLED, impulsadas por el último procesador inteligente del fabricante, que ofrece un rendimiento hasta cuatro veces mayor y facilitará disfrutar de experiencias de visualización inigualables en cuanto a la calidad de imagen más vibrante y realista. Asimismo, con su enfoque centrado en el cliente, la visión "Sync to You, Open to All" de LG se busca crear experiencias personalizadas acorde al estilo de vida, con productos accesibles para todos.

Con esta visión en la mente, la plataforma de TV inteligente LG webOS brinda soluciones y servicios adaptados con un amplio ecosistema para ofrecer conectividad extendida. Por ejemplo, los nuevos televisores LG OLED 2024 tienen un avanzado procesador que funciona con una base de inteligencia artificial, desarrollado por LG y diseñado exclusivamente para televisores LG OLED.

Los televisores LG SIGNATURE OLED M4 y LG OLED G4 están equipados con el nuevo procesador inteligente α (Alpha) 11, que mejora la calidad de imagen y audio, proporcionando 70% de mejora en el rendimiento gráfico y una velocidad de procesamiento 30% más rápida.

Los nuevos televisores LG OLED tienen una mejora de escalamiento basado en inteligencia artificial, que usa un análisis de imagen preciso a nivel de píxeles para dar textura de manera más efectiva a objetos y fondos que pueden aparecer borrosos, todo impulsado por el análisis de la IA misma para ofrecer una experiencia de visualización más clara y vibrante. Asimismo, el procesador inteligente perfecciona los colores al analizar tonalidades frecuentemente utilizadas y que mejor transmiten el estado de ánimo y los elementos emocionales previstos por cineastas y creadores de contenido. Por su parte, Dynamic Tone Mapping Pro divide las imágenes en bloques y ajusta la luminosidad y el contraste a través del análisis de variaciones de brillo donde la luz entra en la escena, creando imágenes que parecen más tridimensionales.

El LG SIGNATURE OLED M4 es un televisor OLED inalámbrico con un nuevo tamaño de pantalla d 65 pulgadas, ahora disponible desde el modelo de 65 pulgadas hasta el de 97 pulgadas. El Zero Connect Box inalámbrico elimina por completo todos los cables conectados y el OLED M4 es el primer televisor del mundo con transmisión de video y audio inalámbrica de hasta 4K a 144Hz.

Los televisores cuentan con las funciones AI Sound Pro que ofrece un audio más completo al aprovechar el sonido envolvente virtual 11.1.2 incorporado en los altavoces para crear el entorno de visualización perfecto, la tecnología de Inteligencia Artificial separa eficazmente las voces de la banda sonora para mejorar la claridad del diálogo y eleva el audio de manera uniforme como si saliera del centro de la pantalla.

Los televisores cuentan con Game Optimizer para que los jugadores cambien fácilmente entre los presets de pantalla diseñados para diferentes géneros de juegos y admiten NVIDIA G-SYNC Compatible y AMD FreeSync para eliminar el desgarramiento y el parpadeo que interrumpen la inmersión, ofreciendo una experiencia más dinámica y realista.

Al operar con la última versión de webOS, los usuarios pueden crear hasta 10 perfiles individuales para adaptar la experiencia. basándose en perfiles individuales, los usuarios pueden personalizar la pantalla de inicio en la última plataforma de televisor inteligente, webOS, y configurar sus ajustes personalizados rápidamente, para acceder a sus servicios y contenido favoritos.

Los televisores LG OLED y QNED4 se emparejan con las barras de sonido de LG gracias al WOWCAST incorporado, ofreciendo una calidad de audio superior gracias a la conectividad inalámbrica; asimismo, WOW Orchestra crea una inmersión de audio tridimensional, con los altavoces incorporados del televisor y la barra de sonido.