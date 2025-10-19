Corona celebra sus 100 años con edición exclusiva de reloj G-SHOCK

Cada detalle reconoce la trayectoria de Corona como símbolo de México en el mundo y un tributo a los millones de personas que son parte de su historia.

G-SHOCK y Cerveza Corona lanzaron un reloj G-SHOCK edición especial para conmemorar los 100 años de la cervecera. La colaboración reconoce el valor cultural de Corona y honra la historia, la presencia internacional y el vínculo emocional que millones de personas sienten con Corona.

El reloj está disponible en la página oficial de CASIO desde el 1° de octubre y en puntos seleccionados de venta, a partir del 15 de octubre.

El reloj G-SHOCK x Corona fue diseñado con elementos que rinden homenaje a un siglo de historia: el dorado evoca el característico color de Corona, el azul retoma los tonos icónicos de sus etiquetas y el logotipo conmemorativo de los 100 años celebra el legado de la marca.