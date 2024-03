Inauguran la Fujifilm House of Photography en Polanco

Es un centro de experiencia destinado a inspirar y animar a los amantes de la fotografía; es la primera tienda de Fujifilm especializada en fotografía profesional y ofrece diferentes servicios y productos.

Fujifilm de México abrió su primera tienda especializada en fotografía profesional: FUJIFILM House of Photography en la Ciudad de México, en donde los amantes de la fotografía pueden encontrar productos como: Fujifilm X, GFX, instax, impresión fotográfica, SIGMA y cine, así como acceder a un pequeño estudio fotográfico “FUJIFILM House of Photography Studio”, que puede reservarse para realizar sesiones fotográficas sin costo alguno para los clientes de la marca.

La FUJIFILM House of Photography está en Masaryk 17, Polanco, CDMX, y es un showroom destinado a inspirar y animar a los usuarios a experimentar la fotografía y conectarse con la comunidad creativa de México, bajo el concepto touch and try.

Esta FUJIFILM House of Photography es la tercera de Fujifilm en el mundo, tiene otra en Australia y otra en Londres.